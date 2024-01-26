Eren Erdem canlı yayında bombayı patlattı! Ekrem CHP'yi ele geçirmiş

Yeni CHP yönetimini eleştiren eski CHP yöneticisi Eren Erdem, şok gerçekleri açıkladı.

Erdem'in sosyal medyadan paylaştığı mesaj şöyle:

CHP bu yıl 100. yaşını kutladı! Partimizin kültürü ve gelenekleri var.

Ve az önce aldığım bir bilgiyle adeta şok oldum!

CHP tarihinde bir ilk yaşanıyor!

Hadise şudur:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sayın Genel Başkan kurultayda “adayları önseçim ile belirleyeceğiz” dedi. Hadi yapılmadı.

Peki adaylar nasıl belirlenecekti?

“Merkez yoklaması.” Yani; Genel Merkez ataması…

Edindiğim bilgiye göre; İBB Başkanımız, bazı ilçe belediye başkanlarımızı aramış; “sizinle çalışmayacağız, filanca kişiyle çalışacağız” demiş.

Lakin bu aranan ilçelerle ilgili; henüz MYK ve Parti Meclisi kararı yok.

Ayrıca arayan kişi bir “belediye başkanı.”

Yani kendisini atayan kurul “Parti Meclisi.”

Aranan ilçeyle ilgili;

- MYK ve Parti Meclisi kararı yok.

- Arayan kişi, aranan kişiyle “denk, aynı statüde,” bir BELEDİYE BAŞKANI…

CHP’nin 100 yıllık tarihinde görülmemiş şeyler bunlar.

Genel Başkan, Genel Merkez karar vermiyor; bir belediye başkanı kimlerin “büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı olacağına karar veriyor…”

Partinin Genel Başkanlığı, Genel Merkez yöneticiliği, Parti Meclis üyeliği daha önce bu kadar aşağılandı mı? Hatırlamıyorum…

Ha, şimdi birileri diyecek ki; “Ekrem bey Özgür bey ile istişare edip adaylarda uzlaşmış, öyle aramıştır…”

Tüzüğümüze aykırı!

Parti Meclisinde oylanması gerekiyor.

Ne demek yani?

Bir ilçe belediye başkanı aday yapılmayacaksa onu kim arar?

Yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı arar…

“Sizinle çalışmayacağız, X kişiyi uygun gördük” cümlesini bir başka atanmış BELEDİYE BAŞKANI kuramaz.

Bu düpedüz, parti yönetimi üzerinde siyasi vesayet kurmaktır.

İmamoğlu'nun belirlediği İlçe Başkanı adaylarını açıkladı:

-Ataşehir’de Onursal Adıgüzel CHP’nin Belediye Başkan adayı.

-Ekrem İmamoğlu aile doktorunu Bakırköy Belediye Başkanı adayı gösterdi.