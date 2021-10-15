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Medya Eren Bülbül’ün hatırasını yaşatan filme uluslararası ödül
Medya

Eren Bülbül’ün hatırasını yaşatan filme uluslararası ödül

PTT’nin, terör örgütü tarafından şehit edilen Eren Bülbül’ün hatırasını yaşattığı Çanakkale Zaferi filmi, Muse Creative Awards Ödülleri kapsamında Altın ödül kazandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-15 14:32:00 -
Eren Bülbül’ün hatırasını yaşatan filme uluslararası ödül

Yeni Akit  Ankara

Geçtiğimiz yıl Kovid- 19 hastalığına dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan afiş projesiyle Muse Creative Awards Ödülleri Yarışması’nda altın ödül alan PTT’nin, bu yıl da 2 farklı projesi yarışmada yer aldı. Sosyal medya kategorisinde 18 Mart Çanakkale Zaferi Filmi altın, 180. kuruluş yıl dönümünü konu alan “Bu Mektup Bizden” filmi ile de platinum ödüllerinin sahibi oldu.

“İyi ki varsın Eren”

Çanakkale Zaferi’nde önemli bir rol oynayan, Millî Mücadele’nin zaferle sonuçlanmasında büyük görev üstlenen PTT AŞ’nin şehitleri andığı filmde; şehit yakını küçük bir çocuğun Çanakkale Şehitler Abidesi’nden aldığı toprağı ve ‘‘İyi ki varsın Eren’’ yazan bir mektubu, Trabzon’un Maçka İlçesi kırsalında 11 Ağustos 2017'de teröristlerce şehit edilen Eren Bülbül’ün mezarına PTT Kargo ile göndermesi konu alınıyor. 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü kapsamında hazırlanan video, tarihi bir misyonu olan PTT’nin vatandaşlarımıza sunduğu hizmetlerden de izler taşıyor. En zorlu koşullarda bile emaneti muhafaza etmenin önemini vurgulayan film, şehitlerimizi ‘‘İyi ki varsınız’’ mesajıyla anarak sona eriyor.

“Bu kez kendileri için mektup yazıldı”

Uzun yıllardır mektupla birlikte duyguları ve heyecanları da taşıyan PTT’nin 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan “Bu Mektup Bizden” isimli reklam filminde ise kariyeri boyunca binlerce mektup taşıyan PTT çalışanlarına teşekkür mahiyetinde aileleri tarafından yazılan mektuplar ulaştırılıyor. Proje kapsamında PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten’de çalışanlara teşekkür mektubu gönderiyor.

Victor Orbis’e uluslararası alanda iki ödül birden

PTT’nin çözüm ortağı olan Victor Orbis İletişim Ajansı, gerçekleştirdiği bu projelerle yarışma kapsamında uluslararası alanda 2 ödül aldı. Victor Orbis Ajans Kurucusu ve Başkanı Cemil Cengiz, fark yaratan çalışmalarla birlikte hem yenilikçi bir vizyon ortaya koyduklarını hem de aldıkları ödüllerle başarılarını taçlandırdıklarını ifade ederek, “Türkiye’yi uluslararası alanda başarıyla temsil etmek gurur verici. Hizmet verdiğimiz markaların vizyoner yapısını ve hizmetlerinin kalitesini göz önüne alarak çıktığımız bu yolda, ülkemize daha birçok ödül getirmenin hayalini kuruyoruz. Bu ödülü başta Eren Bülbül olmak üzere bu ülkeyi korumak için mücadele vermiş tüm şehitlerimizin aziz hatırasına armağan ediyoruz” dedi.

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