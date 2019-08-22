0553 313 94 23

Ereğli’de başpolisler komiser yardımcısı oldu

Konya’nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kıdemli başpolisler, düzenlenen programla rütbeleri takılarak komiser yardımcılığı görevine terfi etti.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
Ereğli’de başpolisler komiser yardımcısı oldu

Konya’nın Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli kıdemli başpolisler, düzenlenen programla rütbeleri takılarak komiser yardımcılığı görevine terfi etti.


Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevlerini 7 yıldır başpolis olarak sürdüren kıdemli polisler, görevlerinde göstermiş oldukları çalışmalar sonrasında girdikleri Derece Amirlik Eğitimi Sınavında başarı göstermeleri sonucu komiser yardımcılığı rütbesine yükselmeye hak kazandı. Komiser yardımcılığına hak kazanan kıdemli başpolis Mustafa Ağırman, Tuncay Aydoğdu ve Yakup Karakaya’ya rütbeleri Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi ve İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan tarafından takıldı.


İlçe Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan rütbe terfi programı, Kaymakam Hayrettin Çiftçi, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, görevli amir ve komiserlerin katılımıyla gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Malatya Turizm tanıtım anketi başladı
    1. Malatya Turizm tanıtım anketi başladı
    2. Ordu’da fındık işçileri kaza yaptı :1..
    3. Irak'taki ilk seyyar benzinlik yolda..
    4. Göztepe, Beşiktaş maçına hazır
    5. Kostas Mitroglou, 295 dakika süre aldı..
    6. Antarktika'da 'yıldız tozu' keşfedildi
    7. Villayı ‘drone’ ile izledi! Ankara’da..
    8. Fenerbahçe forması giyen Jailson'a Al..
    9. Donald Trump'tan ilginç açıklama:..
    10. “Azet Bacı” barbie bebeğe rakip
    11. Kahramanmaraş'ta kaçan otomobillerden..
    12. Bayburt Vakfı Kadın Kolları Başkanı..
    13. ANALİZ - Ticaret savaşları ve küresel..
    14. Pakistan Başbakanı İmran Han:..
    15. Limak Yatırım, UNDP'nin Eşitlik Mührü..
    16. Fransız askerleri Libya'da! Halife..
    17. ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
    18. Başkan Pekmezci, Karasakal..
    19. Facebook’ta yeni özellik! 3 ülkede..
    20. Başkan Erdoğan'dan 'Bayar' mesajı
    21. ’Sinop Güç Birliği Derneği’..
    22. "Havadan yaptığımız inceleme sabotaj..
    23. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    24. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    25. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    26. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    27. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    28. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    29. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    30. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal