Erdoğan'la konuşan Macron'dan Türkiye açıklaması!

Doğu Akdeniz’deki gerilimin ardından Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, telefon görüşmesinin ardından Birleşmiş Milletler 75’inci Genel Kurulu’nda konuşma yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle toplantıya tele konferans sistemiyle katılan Emmanuel Macron, Türkiye ve Doğu Akdeniz hakkında da açıklamalarda bulundu.

Türkiye’ye saygı duyduklarını söyleyen Macron, diyaloğa açık olduklarını söyledi. Türkiye’den Avrupa’nın egemenliğine uluslararası hukuka saygı göstermesini beklediklerini söyleyen Emmanuel Macron, aynı zamanda Libya ve Suriye’deki eylemlerin açıklığa kavuşturulmasını beklediklerini ifade etti. Aynı zamanda Macron, Türkiye ile diyaloğa hazır olduklarını yineledi.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki gerilim sonrası peş peşe yaptığı diyalog çağrılarına rağmen tansiyonu yükselten ve Yunanistan’ı kışkırtmaya çalışan Emmanuel Macron’un, tehdit dilinin çözüm olmadığını anladığı ve Erdoğan’ın sözüne geldiği görüldü.