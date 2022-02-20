Erdoğan'ın tokadı şimdi onların suratında patlayacak

Türkiye'nin şu an en büyük derdinin hayat pahalılığı olduğunu, ancak Tayyip Erdoğan'ın ısrarla bu sorunun da çözüleceğini belirttiğini ifade eden Yücel Koç, "Siz hiç Erdoğan’ın söyleyip de yapmadığı bir şey gördünüz mü?" diye sordu. Cumhurbaşkanının döviz üzerinden operasyon çekenlere de çok şey söylediğini, ama dinlenmediğini kaydeden Türkiye gazetesi yazarı, "Tokadı yiyince felekleri şaştı" deyip, gıda teröristlerinin de aynı akıbetle karşılaşabileceği uyarısında bulundu. İşte Koç'un "Gösterilen sabrı yanlış anlayanların sonunu çok gördük, yarın zırlamayın. Benden söylemesi" diye bitirdiği o yazısı:

"En büyük derdimiz pahalılık.

Özellikle gıdada ve muhalefetin en büyük umudu burada.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu meselenin de çözüleceğini ısrarla söylüyor.

Bunu yabana atmayınız!

Üstelik hedef de gösteriyor Cumhurbaşkanı ve ısrarla söylüyor.

Buradan bir uyarı yapayım da, gıda fırsatçıları ciyakladığında hatırlatırız.

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Bakın kardeşim; siz hiç Erdoğan’ın söyleyip de yapmadığı bir şey gördünüz mü?

Sabrediyor olabilir ama işin sonu önemli.

Misal…

Eski Türkiye vesayetçilerini, darbe heveslilerini, 28 Şubat artıklarını çok uyardı.

Dinlemediler, kâbus gibi üzerlerine çöktü.

Parlamenter sistemde istedikleri gibi at oynatıyorlardı, onu da tarihe gömdü.

FETÖ’cüleri, PKK’yı uyardı, yola gelmeleri için sabretti.

Dinlemediler, üzerlerinden silindir gibi geçti, geçmeye de durmaksızın devam ediyor.

Elini-kolunu Türkiye’nin üzerinden çekmeyenleri de çokça ikaz etti…

Gün geldi, o kolları koparıp ellerine verdi.

Döviz üzerinden operasyon çekenlere de çok şey söyledi ama dinlemediler, tokadı yiyince felekleri şaştı.

Geçmişte milletimizi tehdit edip, sonunda silleyi yiyenlerin kin ve nefretle Erdoğan’a düşmanlık etmesi bundandır.

Şimdi de gıda teröristlerini uyarıyor.

Hem de epeydir ciddi ikazlar yapıyor.

“Sizi yerin dibine gömeriz” bile dedi, daha nasıl ifade etsin?

Millete karşı ters adımlar atanların tepesine bineceklerini, ne yapıp ne edip bu vesayeti de bitireceklerini söyledi.

Hem de defalarca.

Cumhurbaşkanı, piyasada kimin ne dümen çevirdiğini bilmiyor olabilir mi?

Söylüyorsa, yüksek ihtimal dostla düşmanın ayrılması içindir.

Bekliyorsa, iyi niyetlilere zaman tanıma maksatlıdır.

Geçmiş tecrübelere dayanarak şu kadarını söyleyebilirim;

Yanlış işler yapan, bugün yapılan uyarılara aldırmayanlar bir gün göğün üzerlerine çöktüğünü göreceklerdir.

Erdoğan, “Bu iş mutlaka bitecek” diye kararlı konuşuyorsa…

Mutlaka bir bildiği ve yapacakları vardır.

Muhtemelen planı da hazırdır, sadece biraz zaman tanıyordur.

Gösterilen sabrı yanlış anlayanların sonunu çok gördük, yarın zırlamayın.

Benden söylemesi."