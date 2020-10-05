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Aktüel Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü
Aktüel

Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve beraberindeki heyeti kabulünde, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini bildirdi - Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğinin altını çizerek, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi" gerektiğine işaret etti

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:37:12 -
Erdoğan'ın Stoltenberg'i kabulü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'i kabulünde, Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini başından beri desteklediklerini bildirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan'ın Stoltenberg ve beraberindeki heyeti kabulünde, Türkiye-NATO ilişkileri ile Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Erdoğan, Yunanistan'ın tüm menfi davranışlarına rağmen Doğu Akdeniz'de Türk ve Yunan askeri unsurları arasında kaza ve hadise riskinin azaltılmasına yönelik NATO inisiyatifini en başından beri desteklediklerini ifade etti.

Tüm bölgenin ve Avrupa'nın güvenlik ve istikrarı adına, mülteci kriziyle adeta tek başına mücadele eden Türkiye'nin, Libya'da da dengenin yeniden tesisi için samimi çaba gösteren tek NATO müttefiki olduğunu vurgulayan Erdoğan, Türkiye'nin hem kendisinin hem de müttefiklerinin hak ve çıkarlarını gözettiğini, aynı hassasiyeti ittifak üyelerinden de beklediğini dile getirdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı kararlarının Ermenistan'ı işgal ettiği Azerbaycan topraklarından derhal, tamamen ve ön koşulsuz çekilmeye çağırdığına dikkati çeken Erdoğan, bazı NATO müttefiklerinin terör örgütü PKK/PYD/YPG ile iş birliğini sürdürmesinin ve FETÖ mensuplarını himaye etmesinin ittifak dayanışmasını zehirlediğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi" gerektiğine işaret ederek, ittifakın işlevselliğini riske atan teşebbüslere mahal verilmemesi noktasında NATO'nun çok önemli rolü ve sorumluğu bulunduğunu belirtti.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk de hazır bulundu.

NATO heyetinde ise NATO Siyasi İşler ve Güvenlik Politikası Genel Sekreter Yardımcısı Bettina Cadenbach, NATO Sözcüsü Oana Lungescu ve NATO Genel Sekreterinin Kabinesinde Direktör Yardımcısı Benjamin Norman yer aldı.

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