Erdoğan'ın sesiyle Azerbaycan Zafer gününe özel duygulandıran klip
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilen Zafer Geçidi törenine katıldı. Sosyal medyada Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile yayınlanan klip izleyenleri duygulandırdı.
Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi.
Geçit törenine zemininde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araçların plakaları bulunan ''Karabağ Azerbaycandır'' yazılı askeri araç katıldı.
Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.
Azerbaycanlılar'dan askerlere sevgi gösterisi
Azerbaycanlılar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla geçit alanında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.
Zafer gününe özel Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile sosyal medyada yayınlanan klip ise izleyenleri duygulandırdı.