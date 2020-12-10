  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın sesiyle Azerbaycan Zafer gününe özel duygulandıran klip
Gündem

Erdoğan'ın sesiyle Azerbaycan Zafer gününe özel duygulandıran klip

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda gerçekleştirilen Zafer Geçidi törenine katıldı. Sosyal medyada Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile yayınlanan klip izleyenleri duygulandırdı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 18:13:00 - 2020-12-10 18:18:24

Ermenistan işgalindeki Azerbaycan topraklarının kurtarılması dolayısıyla Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda Zafer Geçidi töreni düzenlendi.

Geçit törenine zemininde Karabağ'da ele geçirilen Ermenistan ordusuna ait araçların plakaları bulunan ''Karabağ Azerbaycandır'' yazılı askeri araç katıldı.

Erdoğan ve Aliyev'in tören alanındaki yerlerini almasının ardından iki ülke milli marşları çalındı. Mevkidaşı Aliyev ile tören kıtasını denetleyen Erdoğan, askerleri selamladı.

Azerbaycanlılar'dan askerlere sevgi gösterisi

Azerbaycanlılar, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarıyla geçit alanında askerlere sevgi gösterisinde bulundu.

Zafer gününe özel Erdoğan'ın seslendirdiği şiir ile sosyal medyada yayınlanan klip ise izleyenleri duygulandırdı.

Bakan duyurdu: Azerbaycan'a ulaştı
Bakan duyurdu: Azerbaycan'a ulaştı

Ekonomi

Bakan duyurdu: Azerbaycan'a ulaştı

Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık fena karıştı
Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık fena karıştı

Gündem

Azerbaycan Zafer Günü’nü kutlarken Ermenistan’da ortalık fena karıştı

Azerbaycan'da SİHA'lardan zafer turu!
Azerbaycan'da SİHA'lardan zafer turu!

Dünya

Azerbaycan'da SİHA'lardan zafer turu!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü kutladı

Azerbaycan halkı Zafer Geçit Törenini coşkuyla izledi
Azerbaycan halkı Zafer Geçit Törenini coşkuyla izledi

Aktüel

Azerbaycan halkı Zafer Geçit Törenini coşkuyla izledi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık
Dünya

Jürgen Todenhöfer: Türkiye'yi oyaladık, kandırdık

Almanya Başbakanı Angela Merkel’in partisindeki eski milletvekili Jürgen Todenhöfer, Avrupa Birliği konusunda Türkiye'yi sürekli oyalayıp ka..
Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...
Dünya

Darbeci Sisi'den Türkiye ile çatışma açıklaması: İlk saldıran...

Mısır'ın darbeci lideri Abdülfettah Sisi, Türkiye ile olası çatışma ihtimalini değerlendirdi. Sisi, “Mısır asla saldıran taraf olmayacak” de..
NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır
Dünya

NY Times'tan S-400 analizi: Biden taviz vermeye hazır

ABD ve Türkiye arasında tartışma konusu olan S-400'ler hakkında New York Times gazetesinde yer alan analizde ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'..
Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay