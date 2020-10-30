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Gündem Erdoğan’ın şahsında İslam’a saldırıyorlar
Gündem

Erdoğan’ın şahsında İslam’a saldırıyorlar

Batı dünyası, ümmet coğrafyasında büyük bir karşılığı olan ve İslami uyanışın fitilini ateşleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bilinçli ve organize bir ‘düşmanlaştırma’ politikası uyguluyor. Erdoğan’ın Afrika açılımı, Doğu Akdeniz’deki kararlı tavrı, Libya’da haçlı dünyasının planlarını boşa çıkarması, Ortadoğu’da Türkiye’ye rağmen bir şey yapılamayacağını ortaya koyması ve son olarak da Karabağ’da Azerbaycan’ı desteklemesi Haçlı-Siyon ittifakını kudurttu.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 09:02:00 -
Erdoğan’ın şahsında İslam’a saldırıyorlar

Ümmet coğrafyasında büyük bir karşılığı olan ve İslam dünyasındaki uyanışın fitilini ateşleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bilinçli ve organize bir ‘düşmanlaştırma’ politikası uygulanıyor. Ümmet coğrafyasında büyük bir karşılığı olan ve İslam dünyasındaki uyanışın fitilini ateşleyen Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik bilinçli ve organize bir ‘düşmanlaştırma’ politikası uygulanıyor. Haçlı Batı dünyasının Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı hedef tahtasına oturtmasının altında, İslam ülkelerinin yöneticileri arasında Batı’nın emperyalist politikalarına ve dayatmalarına boyun eğmeyen tek bağımsız lider olması yatıyor. İslam’a yönelik gelen saldırılara mertçe karşı koyan ve Batı’nın sömürü düzenine başkaldıran Erdoğan, küresel siyaset baronları tarafından itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Uzmanlar Erdoğan’ın, İslam dünyasındaki dirilişin öncülüğünü yapmasından dolayı hedef tahtasına konduğunu kaydediyor.

Erdoğan yükselişin sembol ismi

Gazeteci yazar Murat Özer, “Tarihe baktığımızda Haçlı Seferleri’nin hedefinde hep Anadolu olduğunu görürüz. Batı için Türk demek Müslüman demektir. İslam denilince Batı’nın aklında Türkiye ve Türkler olmuştur” dedi. Erdoğan’ın İslam dünyasındaki toparlanmanın öncülüğünü yaptığını kaydeden Özer, “İslam dünyasını toparlayan, Libya’da, Karabağ’da, Suriye’de dengeleri değiştiren ve dünyanın beşten büyük olduğunu söyleyen bir ülke var. Dolayısıyla o ülkenin başındaki Erdoğan’ı hedefe koymaları doğal. Müslüman halklar ise Türkiye’yi öncül kuvvet görüyorlar. Çünkü Türkiye iki asır önceki ezilmiş ülke değil. Savunma sanayiyle, büyüyen ekonomisiyle dünyada boy gösteren bir ülke var. Erdoğan sayesinde bütün bunlar mümkün oldu. İslam dünyasının ayağa kalkmasını sağlayan güç Erdoğan’dır. Tarihte de Batı’nın hedefinde hep İslam dünyasını bir araya getiren Müslüman Türk liderler olmuştur” şeklinde konuştu.

Planlarını boşa çıkarttı

Araştırmacı yazar Ercan Çifci, “Bugün Anadolu özelinde İslam, şahlanışa geçmiştir. Erdoğan bu şahlanışın sembol şahsiyetlerinden biridir.  Bu yüzden Fransa örneğinde olduğu gibi Batıcı medya hep bir ağızdan Erdoğan’ı karalamaya, itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Erdoğan onların rahatını bozdu, emperyalizmin tekerine çomak soktu” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Batı’nın planlarını yerle bir ettiğini vurgulayan Çifci, “Afrika’da cirit atamıyorlar, Suriye’de kolları kırıldı, Ermenistan’da ayakları koptu. Ülkemizde birçok yasal yahut yasadışı parti, örgüt, grup Erdoğan karşıtlığında birleşmiş durumdalar. Batı, bunları teşkilatlı hale getirmeye çalışıyor. Dertleri Türkiye’nin ve İslam dünyasının yükselişini durdurmak” değerlendirmesinde bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
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Yorumlar

istanblue

tam tersi karikatürde isa musa da var tüm dinlere saldırıyorlar. ancak islamın temsilcisi sen değilsin erdoğan, senin gereksiz hamlelerin ekonomimize olumlu yansımıyor. sen türkiyenin temsilcisisin. bunu unutuyorsun arada. fevriliğinin sonuçlarını halk ödüyor.
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