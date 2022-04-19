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Gündem Erdoğan'ın İsrail planı belli oldu! Bugün arayıp şartını sunacak
Gündem

Erdoğan'ın İsrail planı belli oldu! Bugün arayıp şartını sunacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile bir görüşme yapacağını ve 'kırmızı çizgilerini' Tel Aviv yönetimine yeniden hatırlatacaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-04-19 10:39:00 -
Erdoğan'ın İsrail planı belli oldu! Bugün arayıp şartını sunacak

Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı'nda yaptığı açıklamada, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşeceğini ve Türkiye ile ilişkilerini gerçekten geliştirmek istiyorlarsa "kırmızı çizgimize saygı gösterin" uyarısında bulunacağını açıkladı.

Erdoğan, bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la telefonda görüşeceğini bildirdi. Erdoğan’ın başkanlık ettiği AK Parti MYK toplantısında, İsrail’in Mescid-i Aksa’da ibadet edenlere yönelik müdahaleleri de gündeme geldi.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söyleyen Erdoğan’ın "Her zaman olduğu gibi, daha önce söylediğim gibi Filistin, 

Herzog'a şart

Başkan Erdoğan, Herzog'a "Türkiye ile ilişkilerin gerçekten güzel olmasını, iyiye gitmesini istiyorsanız kırmızı çizgimize saygı göstermelisiniz" diyeceğini belirtti.

1 Nisan'daki görüşme

Erdoğan ve Herzog en son 1 Nisan’da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Filistinlilerin Ramazan ayında Mescid-i Aksa’ya veya İsrail’e girmelerinin engellenmemesinin önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan ayının son 10 günü Mescid-i Aksa’nın 24 saat ibadete açık tutulması ve gayrimüslimlerin ziyaretlerine kapatılması konusunda İsrail makamlarının gösterdiği hassasiyeti sürdürmelerini beklediğini yinelemişti.

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Yorumlar

süleyman

Aaah ah Diliniz kırmızı çizgi diyor kalbinin ne çizgisi yahu sen kazanacağımız paradan bahset boş VER gerisini diyor
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