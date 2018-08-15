0553 313 94 23

Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısı ses getirdi!

ABD'nin Türkiye'ye yönelik başlattığı ekonomik saldırının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "ABD'nin elektronik ürünlerine boykot uygulayacağız" sözleriyle Apple'ın amiral gemisi iPhone karşı yaptığı boykot çağrısı ABD basınında geniş yankı buldu.

15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:29
Erdoğan'ın iPhone'a boykot çağrısı ses getirdi!

FETÖ ve PKK ile ilişkili ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın ev hapsinde tutulması bahane edilerek Amerika'nın dolar üzerinen Türkiye'ye saldırmasına karşı hamleler de geldi.

ERDOĞAN BOYKOT ÇAĞRISI YAPTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bugün katıldığı programda ABD'li Apple'ın amiral gemisi iPhone'a karşı boykot çağrısı yapmış ve "ABD'nin elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız. Onların iPhone'u varsa öbür tarafın da Samsung'u var. Kendi ülkemizde Vestel var, Venüs var. Biz bunları uygulacağız. Dolayısıyla biz kendimize yeteceğiz. Dışarıya para verip yaptırdığımız her işin daha güzelini yapıp biz dışarıda servis edeceğiz. Bu millet bunları yapmaya muktedirdir." diye seslenmişti.

ABD BASININDA YER BULDU

Başkan'ın bu çağrısı Amerikan basınında da ses getirdi. ABD'nin en önemli basın kuruluşlarından The New York Times bu çağrıyı haberleştirdi.

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2018 Çarşamba 08:29
  1. Samsun
  2. iphone
  3. ABD mallarına boykot

YORUM YAZ

  • TEKİR - DAĞLITEKİR - DAĞLI54 dk önce
    .......................
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni bir ürün daha
  1. Katılım Emeklilik’ten sağlık için yeni..
  2. Dolarda sert düşüş!
  3. Polisler bir anda etrafını sardı! Genç..
  4. Servis şoförünü vuran adamın rahatlığı..
  5. Sanayicilere 1.2 milyar liralık destek
  6. Dolar ve avrodan sonra altında büyük..
  7. Dolara güvenmeyin
  8. Yurdum insanından dolar için ilginç..
  9. Çeyrek altın gram altın cumhuriyet..
  10. Alaattin Çakıcı cezaevinden kaçırılmak..
  11. Mayıs ayı işsizlik oranı açıklandı!..
  12. Türkiye düşmanı Cem Özdemir'den..
  13. FETÖ'nün teröristleri endişe içinde!..
  14. Ateşle karşılık veren terörist öldürüldü
  15. Turuncu listedeki teröristler öldürüldü
  16. Trabzonlu çocuklara kodlama eğitimi
  17. Swap ne demek?
  18. BDDK'dan dövize yeni hamle
  19. Venüs cep telefon fiyatı nedir?
  20. Meteoroloji'den son dakika sağanak..
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Ahlaksızların ‘Sözcü’sü! Çocuk parkında ilişkiye girmek doğru, tepki göstermek vandallık(!)
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Bahçeli'nin elini öpen İYİ Parti Milletvekili Hayati Arkaz MHP'ye mi katıldı?
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
Marmara Üniversitesi taban puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
DGS sınavına göre üniversite hukuk puanları 2018
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız
Esad Coşan Hocaefendi'den ekonomi savaşını kazanmanın formülü: Bunu yaparsanız kazanırsınız

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Kurban fiyatları İstanbul! 2018 İstanbul'da kurbanlık fiyatları ne kadar?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?
Zilhicce ayı ilk günü ne zaman? Zilhicce ayının faziletleri nedir?