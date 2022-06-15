Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşarak bunları yazdı! Soner Yalçın çıldırdı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı karalamak için hemen hemen her gün operasyonel uyduruk haberlere imza atan ODA TV'nin sahibi Soner Yalçın sosyal medya hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Yalçın'ın muhalefeti hedef alan tweeti okuyanları şaşkına çevirdi.

"Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafını paylaşan Soner Yalçın, "Kimileri istiyor ki; iktidar gitsin de isterse devlet çöksün. Ekonomi programı başarısız olan her hükümet gidicidir. Zaten iktidarlar gelip geçicidir, kalıcı olan millettir. Bir devleti kurmak için bin sene ister, yıkmak için bir saat yeter. Erdoğan gitsin diye devleti çökertmeyin." ifadelerini kullandı.