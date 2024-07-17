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Medya Erdoğan'ın eski metin yazarından gündem olacak "15 Temmuz" çıkışı: Maalesef onlar bile baş köşeye oturtuldu
Medya

Erdoğan'ın eski metin yazarından gündem olacak "15 Temmuz" çıkışı: Maalesef onlar bile baş köşeye oturtuldu

Yeniakit Publisher
2024-07-17 10:55:00 -
Erdoğan'ın eski metin yazarından gündem olacak "15 Temmuz" çıkışı: Maalesef onlar bile baş köşeye oturtuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, 15 Temmuz'u yazmak istemediğini belirterek, "Çünkü 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı. Biz siyasetin 15 Temmuz ruhu ekseninde ete kemiğe bürünmesini beklerken o tüh siyasetin kurbanı oldu. 16 Temmuzcular kazandılar. Ve 16 Temmuzcular siyasette hem belirleyici aktör oldular hem de siyasete yön verdiler" dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, 15 Temmuz'u yazmak istemediğini belirterek, "Çünkü 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı. Biz siyasetin 15 Temmuz ruhu ekseninde ete kemiğe bürünmesini beklerken o tüh siyasetin kurbanı oldu. 16 Temmuzcular kazandılar. Ve 16 Temmuzcular siyasette hem belirleyici aktör oldular hem de siyasete yön verdiler" dedi.

15 Temmuz ruhunun 15 Temmuz gecesinde kaldığını savunan Ünal, "Bugün FETÖ bitirilemediyse/bitirilemiyorsa bunun sebebini doğru yerde aramak lazım. Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadı. Çünkü araya giren hayırlılar sayesinde affedilenler hâlâ siyasetin de bürokrasinin de devletin önemli katmanlarında da varlıklarını sürdürüyorlar.

Sadece kılık değiştirdiler. Biz de inandık. Ömrü hayatında Reis’e ve partisine oy vermediğini övünç vesilesi gibi anlatanlar, dahası ve en fenası 15 Temmuz ruhunun hasmı bî-ananı olanlar, her devrin en güçlülerinin safında bulunarak bize düşmanlıkta sınır tanımayanlar bile siyasetimizde başköşeye oturtuldular" ifadelerini kullandı.

 
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Yorumlar

Belgede sahtecilik değilmi!? İptal edilmesi gerekmezmi!?

Sınav sorularını çalarak aldıkları okul, meslek vb diplomaları nasıl geçerli olabiliyor!!!

Bir dost

Çok doğru söylemiş nasıl yunanı denize döktük deyipte bu kadar hain nereden çıktı dediğimiz gibi şu anda kamuda ve bürokraside hükümetin altını oyan kişiler milleti canından bezdiriyor hergün sokak röpörtajı adı altında halkı hükümete karşı kışkırtıyorlar üç harfli marketler yaptıkları keyfi zamlarla halkı canından bezdiriyor internet ve mobil hat şirketleri birbirleriyle anlaşıp ortak olarak beraberce halı soyuyorlar ne içişleri bakanlığı ne sanayi bakanlığı ne ticaret bakanlığı müdahale ediyor sadece seyrediyor sağlık bakanı çok şükür gitti işleyen bir mekanızmayı işlemez hale getirdi ve sağlık çalışanlarını TTB nin tahakkümü altına soktu chp li belediyelerin tümünde orman yangınları oluyor sebebi araştırılmıştır tüsiad a bağlı şirketler yaptıkları zamlarla enflasyonu artırıyorlar tüsiad a bir yaptırım yapılmıyor birde kamu zamları halkı tamamen canından bezdiriyor reis ise sadece dış politikaya odaklanmış içerideki altının oyulduğunu farketmiyor bu böyle gitmez bu sıcağa kar dayanmaz bir dost olarak uyarıyorum reis ve ak partinin bu son iktidarı olmaya doğru gidiyor allah sonumuzu hayır etsin
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