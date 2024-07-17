Erdoğan'ın eski metin yazarından gündem olacak "15 Temmuz" çıkışı: Maalesef onlar bile baş köşeye oturtuldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski metin yazarı Aydın Ünal, 15 Temmuz'u yazmak istemediğini belirterek, "Çünkü 15 Temmuz ruhundan eser kalmadı. Biz siyasetin 15 Temmuz ruhu ekseninde ete kemiğe bürünmesini beklerken o tüh siyasetin kurbanı oldu. 16 Temmuzcular kazandılar. Ve 16 Temmuzcular siyasette hem belirleyici aktör oldular hem de siyasete yön verdiler" dedi.

15 Temmuz ruhunun 15 Temmuz gecesinde kaldığını savunan Ünal, "Bugün FETÖ bitirilemediyse/bitirilemiyorsa bunun sebebini doğru yerde aramak lazım. Çünkü FETÖ’nün siyasi ayağıyla hesaplaşılmadı. Çünkü araya giren hayırlılar sayesinde affedilenler hâlâ siyasetin de bürokrasinin de devletin önemli katmanlarında da varlıklarını sürdürüyorlar.

Sadece kılık değiştirdiler. Biz de inandık. Ömrü hayatında Reis’e ve partisine oy vermediğini övünç vesilesi gibi anlatanlar, dahası ve en fenası 15 Temmuz ruhunun hasmı bî-ananı olanlar, her devrin en güçlülerinin safında bulunarak bize düşmanlıkta sınır tanımayanlar bile siyasetimizde başköşeye oturtuldular" ifadelerini kullandı.



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