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Medya Erdoğan'ın eski danışmanı yine saçmaladı! Sende hiç utanma yok mu Akif Beki?
Medya

Erdoğan'ın eski danışmanı yine saçmaladı! Sende hiç utanma yok mu Akif Beki?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyenler sanki CHP'liler değilmiş gibi, algı operasyonuna girişti.

Yeniakit Publisher
2022-12-21 10:26:00 -
Erdoğan'ın eski danışmanı yine saçmaladı! Sende hiç utanma yok mu Akif Beki?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı Akif Beki, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok" diyenler sanki CHP'liler değilmiş gibi, algı operasyonuna girişti.

"Muhalefet, ağzıyla kuş tutsa iktidara ‘doğru’sunu beğendiremiyor" iddiasını ortaya atan Beki, AK Parti düşmanlığını yine açık etti.

Beki, Ahmet Davutoğlu'nun yayın organı Karar'daki maksatlı yazısında özetle şunları kaydetti:

 

“Muhalefet, ağzıyla kuş tutsa iktidara ‘doğru’sunu beğendiremiyor.

Muhalefet ne yapsa yanlış, iktidarın her yaptığı doğru!

İktidar, “ahmak” diyorsa doğrudur. İmamoğlu alıp o sözü iade ederse hapislik suç, başkanlığı da düşer, siyasetten yasaklanır.

Çünkü küfür ve hakaret etmek, muhalefet için “uygun bir davranış” değil.

İktidarın, kitlesine mesajı bu. Kafalarını karıştırma, doğruyla yanlışı birbirinden ayırt ettirmeme pahasına!

Adına da “tekkeye mürit aramıyoruz, siyaset yapıyoruz, harp hiledir” diyorlar.

Siyaset, bu muydu!”

Oldu olacak, “ördeğime kaz diyorlar” türküsü de çaldırılmasın artık radyolarda. Halkı, kara propagandaya karşı kışkırtıyor."

 

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Yorumlar

ADİL

İNSANIN KALBİ MÜNAFIK OLURSA ÇARE BULAMAZ

ihsan

Beki, gayet de doğru ifade etmiş!!
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