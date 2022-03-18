Erdoğan'ın eski danışmanı, bakın yine neler yumurtladı

Az oy alan partinin kazanıp fazla oy alan partinin kaybettiği saçma sistemi sonlandıracak olan seçim kanunu değişikliği teklifine Akif Beki de burun kıvırdı. "Ahmet Hoca"sının Karar gazetesinde ipe sapa gelmez yazılar kaleme alan Tayyip Erdoğan'ın eski danışmanı, "Seçim sisteminin ödül ve cezaları, Millet İttifakını bozmaya ayarlanmış. Fakat muhalefet, henüz kendi arasında toplanıp bu plana ortak bir karşılık veremedi" dedi ve "6 kafadar"a toplanıp ortak tavır belirlemek için çağrıda bulundu. Beki, özetle şu herzeleri yumurtladı:

"İktidar, kartını oynadı. Seçim sistemini, kendi siyasi çıkarlarına göre dizayn ediyor. Öyle tasarlanıyor ki…

Cumhur İttifakına yarayacaksa, sistemde ittifak olacak. Muhalefete yarayacaksa parti oyları, ittifak yokmuş gibi dağıtılacak.

‘Deve kuşu modeli’ de diyebiliriz. İttifaklar hem var hem yok. Kime yaradığına bağlı.

AK Parti’den kopan Deva ve Gelecek ile Saadet partileri, Millet İttifakından caydırılıyor. Seçime ya ayrı parti olarak ya da kendi aralarında ayrı ittifakla girmeye teşvik ediliyorlar. Millet İttifakında kalmaları, dezavantaja çevriliyor.

Muhalefet partilerine verilen ‘artık oy’lar, muhalefet ittifakında dahi bırakılmayıp iktidar partilerine yazılabilecek. Ama ayrı parti olarak seçime girerlerse, yüzde 3’lük oyla Hazine yardımı alabilecekler.

Kendi aralarında ayrı ittifak kurmaya özendirmek için baraj, yakalayabilecekleri bir orana, yüzde 7’e çekiliyor. Seçim sisteminin ödül ve cezaları, Millet İttifakını bozmaya ayarlanmış. Fakat muhalefet, henüz kendi arasında toplanıp bu plana ortak bir karşılık veremedi. Muhalefete verilen oyu iktidara yazmak gibi bir milli irade mühendisliği ters tepmeyecek mi? Oyunun, yasal kılıfla ters yöne kaydırılmasına seçmen ne diyecek?

Hadi orası sandıkta görülecek de…Altılı Masa, toplanıp ortak tavrını belirlemek için neyi bekliyor?"