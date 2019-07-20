Erdoğan'ın 'Camiye çevrilebilir' dediği Ayasofya'nın giriş ücretine bakanlık zam yaptı!

Ayasofya'nın tekrar camiye çevrilme talebine cevap veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TGRT Haber'de 'Seçim Özel' programında Ayasofya'nın camiye çevrilebileceği ve girişlerin bu şekilde ücretsiz olabileceğini ifade etmişti. Ancak camiye çevrilmesi beklenen Ayasofya'nın giriş ücretlerine zam gelmesi şaşırttı.

12 lira zam geldi

Giriş ücreti 60 lirayken, ücretsiz olabileceği söylenen Ayasofya'nın giriş ücreti 72 lira oldu.

Ayasofya'nın camiye çevrilmesi gündemde hala yerini korurken Kültür Bakanlığı tarafından giriş ücretlerine zam yapılması tartışmalara neden oldu.

Erdoğan: Müze statüsünden çıkarılıp Ayasofya Camii olabilir

Erdoğan, programda, "Ayasofya ücretsiz olsun diyorlar, seçim sonrası böyle bir şey gündeme alınabilir mi?" sorusuna şöyle yanıt vermişti: "Anormal bir teklif değil, olabilir. Olmayacak bir şey değil, rahatlıkla olabilir. Hatta bunun üzerinde öyle bir dururuz ki, bunu müze ifadesiyle değil bunu Ayasofya Camii olarak koyarız. Nasıl Sultanahmet Camii'ne bütün turistler geliyorlar. Herhangi bir ödeme yapılıyor mu? Hayır. Ziyaretini yapıyor; aynı şekilde Süleymaniye'ye yapıyor, Fatih Camii'ne yapıyor. Aynı şeyi Ayasofya'da da yapacak. Müze statüsünden çıkar. Zaten daha sonradan bu statü verildi. Bu da CHP zihniyetinin adımıdır. CHP zihniyetinin attığı bu adımı değiştiririz. Yarınki gazete başlıkları herhalde çıkmıştır."