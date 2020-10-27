  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Gündem

Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinde büyük öfkeyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin tepkisi karşısında Fransa'dan geri adım geldi.

Yeniakit Publisher
2020-10-27 07:23:00 - 2020-10-27 07:28:27
Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!

Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından yaptığı değerlendirmelerde Fransa'nın Türkiye'ye bir boykot misillemesi yapmayı planlamadığını söyledi.

Fransa'dan geri adım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarına yönelik boykot çağrısının ardından Fransa'nın ticarette en yetkili isminden geri adım geldi.

RTL Radyosu'na konuşan Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki
Ekonomi

Erdoğan'ın boykot çağrısına iş dünyasından ilk tepki

Fransa'da Peygamberimize yönelik çirkin saldırı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransız mallarına boykot çağrısına TESK'ten destek ge..
Netanyahu-Trump ittifakı felakettir
Dünya

Netanyahu-Trump ittifakı felakettir

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Dış İlişkiler Müsteşarı Nebil Şas, İsrail Başbakanı Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump arasındak..
Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama
Spor

Kritik toplantının ardından Fatih Terim'den açıklama

Galatasaray yönetimi, Teknik Direktör Fatih Terim ile bir araya geldi. Toplantının ardından Fatih Terim, "Her şey yolunda" paylaşımında bulu..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay