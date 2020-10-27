Erdoğan'ın 'boykot' çağrısı sonrası Fransa'dan dikkat çeken hamle!
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam'ı ve Müslümanları hedef gösteren skandal açıklamaları Türkiye başta olmak üzere İslam ülkelerinde büyük öfkeyle karşılandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Fransız ürünlerine boykot çağrısında bulunmuştu. Türkiye'nin tepkisi karşısında Fransa'dan geri adım geldi.
Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın boykot çağrısının ardından yaptığı değerlendirmelerde Fransa'nın Türkiye'ye bir boykot misillemesi yapmayı planlamadığını söyledi.
Fransa'dan geri adım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa mallarına yönelik boykot çağrısının ardından Fransa'nın ticarette en yetkili isminden geri adım geldi.
RTL Radyosu'na konuşan Fransa Ticaret Bakanı Frank Riester, Fransa'nın boykot ile ilgili bir misilleme planlamadığını ve Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkileri ve görüşmeleri sürdüreceklerini söyledi.