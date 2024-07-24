Erdoğan'ın başıboş köpeklerle ilgili sözleri ayakta alkışlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpeklerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Erdoğan'ın sözleri ayakta alkışlandı.
RECEP YEŞİL
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.
Gündeme ilişkin önemli değerlendirmeler yapan Erdoğan Türkiye'nin kanayan yarası haline gelen başıboş köpeklerle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.,
Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:
Komisyonda kızının acısını yüreğinde taşıyan annenin üstüne yürüyen karakter fukarasının diline en son alacağı kelime merhamettir.
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Bölücü terör örgütünün beşikteki bebeği katletmesine, canlı bombaların şehirlerimizde masum sivilleri aramızdan almasına, Gazze'de şu anda sayısı 16 bini bulan masum çocuğun sayısı 40 bini geçen insanın katledilmesine ses çıkarmayanlar kalkıp bize merhametten bahsetmesin.
Erdoğan'ın bu sözleri ayakta alkışlandı.