Erdoğan'ın bahsettiği 'Türkiye modeli'nin detayları ortaya çıktı

Geçtiğimiz hafta düzenlenen AK Parti il başkanları toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sarfettiği “Kendimizle birlikte ister tarihî bağlara dayansın ister yeni ilişkiler olsun dostlarımız için de aynı mücadeleyi göstermekte kararlıyız. Bu Türkiye modelidir” sözlerinin detayları ortaya çıktı.

Buna göre Erdoğan’ın bahsettiği “Türkiye modeli”nde Ankara hem diplomaside hem de siyasette, ülkelere göre farklı politikalar belirleyecek.

Milli menfaatler gözetilerek ters düşülen ülkelerle de ittifaklar yapılabilecek. Öte yandan bölgesel sorunların çözülmesinde Ankara daha ılımlı bir politika izleyerek masada kalıcı çözüm arayışı içerisinde olacak.

“Farklı ittifaklar kurulmalı”

AK Parti kurmayları “Diyelim ki, Suriye konuşulurken oluşan gruplaşma farklı olabiliyor. Libya ve Doğu Akdeniz’de farklı gruplaşmalar doğabiliyor. Soğuk savaşın o katı grupları artık söz konusu değil. Bağımsız bir ülke, her alanda ve konuda farklı bir politika ortaya koymak, farklı ittifaklar kurmak durumundadır. Bu eski dünyanın kalıplarıyla bakılabilecek bir mesele değil. Soğuk savaş sonrası dünyanın dinamitlerini anlamamız lazım” ifadelerini kaydetti.