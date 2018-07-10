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Erdoğan'ı tebrik ettiği için eleştirilen CHP'li isim açıklama yaptı

Yeni sistemin ilk başkanı olan Erdoğan'ı tebrik ettiği için partililer tarafından hedef alınan CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, açıklama yaptı.

10 Temmuz 2018 Salı 20:42
Erdoğan'ı tebrik ettiği için eleştirilen CHP'li isim açıklama yaptı

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, sosyal medya hesabından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yeni görevi için, "Allah vatanımız için hayırlı etsin" mesajı paylaştı. Bu paylaşım üzerine partililerden tepki toplayan Kesici, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"YEMİN TÖRENİNE CHP MECLİS GRUBU OLARAK KATILDIK"

Seçim sonuçları üzerinde de şimdiye kadar ne Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ne Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Muharrem İnce herhangi bir itirazda bulunmuş değillerdir. Bu bakımdan da TBMM'de dün yapılan Cumhurbaşkanı yemin törenine CHP Meclis Grubu olarak katıldık.

"BENİM SİYASET ANLAYIŞIM TEBRİK ETMEK GEREKTİREN BİR ANLAYIŞTIR"

Meselenin birinci bölümü bundan ibarettir. Belki bazı itirazlarla ilgili ikinci bölüm benim bir CHP Milletvekili olarak yeni yönetimi tebrik etmem hususudur. Olabilir. Ama benim siyaset ve devlet anlayışım hem tebrik etmek ve hem de hayır duada bulunmayı gerektiren bir anlayıştır.

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 20:42
  1. Cumhuriyet Halk Partisi
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu
  4. İlhan Kesici
  5. İstanbul
  6. Siyaset

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