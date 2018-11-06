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Erdoğan'dan 'Yıldırım' sorusuna en net cevap

AK Parti Grup Toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını cevaplandıran Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın İstanbul'dan aday olup olmayacağı sorusunu "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" diyerek cevapladı.

06 Kasım 2018 Salı 13:57
Erdoğan'dan 'Yıldırım' sorusuna en net cevap

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısının çıkışında önemli açıklamalar yaptı.

Bakanların yerel seçimlerde aday olabileceğine işaret eden Erdoğan, son dönemlerde İstanbul'dan aday olacağı konusu sıklıkla gündeme gelen TBMM Başkanı Binali Yıldırım hakkındaki bir soruya da ilk kez bu kadar net bir cevap verdi.

"Takvim içinde hayata geçiririz"

Gazetecilerin "Binali Yıldırım, Mart 2019'daki yerel seçimlerde AK Parti'nin İstanbul adayı olacak mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sizin gönüllerinizden geçeni takvim içinde hayata geçiririz" cevabını verdi.

Haber Tarihi: 06 Kasım 2018 Salı 13:57
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan

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