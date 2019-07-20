Erdoğan'dan şehit çocukların babasına taziye telefonu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tunceli'de terör örgütü PKK'nın tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan Ayaz ve Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu'nu arayarak taziyelerini iletti.20 Temmuz 2019 Cumartesi 20:57
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunceli’de terör örgütü PKK’nın araziye tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu yaşamını yitiren 8 yaşındaki Ayaz ve 4 yaşındaki Nupelda kardeşlerin babası Ekber Güloğlu’nu telefonla arayarak taziyelerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmede, Ayaz ve Nupelda’ya Allah’tan rahmet, aile üyelerine baş sağlığı dilediği öğrenildi.
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