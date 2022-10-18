Erdoğan'dan Putin'e bomba teklif! Az önce açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AHaber yayınında Yunanistan'la ilişkiler, Tahıl Koridoru Anlaşması, ABD ile F-16 görüşmeleri başta olmak üzere gündemdeki sıcak gelişmelere ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

AHaber yayınında konuşan Kalın, "Tahıl Koridoru anlaşması uzar mı?" sorusu üzerine "3, 6 ay ya da bir yıl uzaması yönünde Sayın Cumhurbaşkanımız, Putin'e söyledi. Ruslar henüz cevap vermedi.

Ruslar bir kuşatma altında olduklarını düşünüyor. Normalde Rus tahılına yaptırım yok. Ama şirketler ikincil yaptırımlardan korktukları için, bu işe girmek istemiyorlar. Özellikle Amerikalı muhataplarımıza, Sullivan'a da söyledim. Tahıl sevkiyatının sağlıklı yürümesi için Rusya'ya güvence vermeniz lazım. Onlar da bu güvenceyi veriyoruz dediler. Bunu iletin dedim. Şu anda BM ile görüşmeleri devam ediyor. Biz de temas halindeyiz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın Putin'e bu konudaki teklifi bence karşılık bulacak. Bu konuda sonuç alacak tek lider Cumhurbaşkanımız. Avrupa'da bu konuyu görüşecek bir lider yok" dedi.