Erdoğan'dan Pınar Gültekin ve idam açıklaması

HACI YAKIŞIKLI İSPANYA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İspanya’daki NATO Zirvesi'nin yapıldığı binada aralarında Yeni Akit Gazetesi Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı’nın da bulunduğu gazetecilerin sorularını cevapladı.

"Ben idam kararını onaylarım"

"Geçtiğimiz günlerde tüm Türkiye’yi derinden etkileyen Pınar Gültekin cinayeti davasında ceza indirim kararı çıktı. Bu indirim kararına ilişkin değerlendirmeniz nasıl olur? Bir de bu tür suçlarla ilgili idam konusu da gündeme geldi. Kadın cinayetlerine yönelik idam cezası olur mu?" şeklindeki soruya Erdoğan şu cevabı verdi:

Bu konu ile ilgili olarak Devlet Bey’in de zaten bir açıklaması olmuştu. İdam konusu ülkemizin yeniden gündemine gelebilir ve bu tartışmaya açılabilir. Tabi Pınar Hanım’ın ölümü rastgele bir ölüm de değil. Tamamen burada bir vahşet söz konusu. Bu vahşet bu millete yakışmaz. Böyle bir şeye katlanmamız da mümkün değil. Bunun için de gerekli müzakereleri, tartışmaları Adalet Bakanım ile de yaptık, bunları konuştuk. Gerekirse bu tekrar gündeme getirilerek tartışma konusu haline gelmeli. Bu tartışmadan ne çıkar bunu görmeliyiz. Ardından da çıkan neticeye göre bir adım atılabilir. Çünkü Pınar Hanım’ın durumunun benzeri birçok vahşetler var. Bunlar hakikaten böyle yenilir yutulur şeyler değil. Onun için burada da bu işin müzakeresi tartışmaları hepsi yapılır. Tabii bu bir anayasa değişikliği gerektiren de bir konu. Daha önce de söylemiştim, burada Adalet Bakanlığımızın yaptığı çalışmada parlamento böyle bir karar alması halinde ben böyle bir kararı onaylarım.