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Erdoğan'dan patronlara bakanlık teklifi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim" dedi.

21 Nisan 2018 Cumartesi 21:17
Erdoğan'dan patronlara bakanlık teklifi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim kararının ardından Star ve NTV ortak yayınında soruları yanıtlıyor.

PATRONLARA KABİNE TEKLİFİ

Yeni sistemle ilgili açıklamalarda bulunan Erdoğan, "Yeni sistemde kuvvetler ayrılığı çok daha güçlü olacak. Özel sektörde başarılı arkadaşlara kabine teklifi yapabiliriz. Ekonomiyi de emanet edebiliriz neden etmeyelim" dedi.

AK PARTİ'NİN YOL HARİTASI

Erdoğan'ın açıklamalarında satırbaşları şöyle:

YSK seçim takvimini açıklayınca yol haritamızı belirleyeceğiz. Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Bizim özellikle MHP ile normal şartlarda dahi azami müştereklerimiz var. Ama CHP ile asgari müştereğimiz yok. Yerli ve milli ittifakı CHP ile yürütmek mümkün değil. CHP'nin bakışı yerli ve milli değil. Türkiye'yi şikayet edeni, milli olarak değerlendirebilir misiniz?

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 21:17
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