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Erdoğan’dan net mesaj: Hedef kesinlikle terör örgütleri

Sırbistan dönüşü açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, terör örgütü yandaşlarının algı çabalarını boşa çıkararak, “Bizim Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleridir. Şu anda güvenli bölge ile ilgili atacağımız adımlarda hedef, kesinlikle terör örgütleridir, terör örgütünün buradan çıkmasıdır” diye konuştu.

10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
Erdoğan’dan net mesaj: Hedef kesinlikle terör örgütleri

 Hacı Yakışıklı  Belgrad 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan dönüşü gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütü yandaşlarının algı çabalarını boşa çıkaracak, “Bizim Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleridir. Şu anda güvenli bölge ile ilgili atacağımız adımlarda hedef kesinlikle terör örgütleridir, terör örgütünün buradan çıkmasıdır” mesajını verdi.

Gizli ajandamız yok

Güvenli bölge konusunda gizli bir ajandayla çalışmadıklarını ifade eden Erdoğan şunları söyledi: “El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu ortaya koyduk. Tam aksine oraları sahiplerine teslim ettik. Altyapı ve üst yapıda birçok yatırım yaptık. Cerablus’ta hastanelerden okullara birçok inşa faaliyetinde bulunduk. Afrin’de de çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Güvenli bölgenin amacı da sınır güvenliğimizi sağlamak ve mültecilerin kendi topraklarına dönmesidir. Bu adımları atmak için planlarımızı yaptık, projelerimizi hazırladık.”

Halkımızın güvenliği görevimiz

Başkan Erdoğan, şöyle devam etti: “Bir de sınırlarımızda bir tehdit altındayız. Sınır bölgelerinde yaşayan halkımızı huzura, refaha, güvene kavuşturmamız bizim görevimizdir. Adımımız bunun için. Bu konuda ciddi manada dezenformasyon var. ‘Türkiye, demografik yapıyı değiştirmek istiyor’ diyorlar. Türkiye’nin böyle bir derdi yok. Böyle bir derdi olsaydı, biz El Bab’da, Cerablus’ta, Afrin’de bunu yapardık. Demografik yapıyı değiştiren PKK’dır, PYD’dir, DEAŞ’tır. Bizim planlanımıza göre mültecilerin geldikleri yere dönmeleri şart. Ama kimseyi de zorla gönderecek değiliz. Bizim Kürtlerle herhangi bir sorunumuz yok. Sorunumuz terör örgütleridir. Şu anda güvenli bölge ile ilgili atacağımız adımlarda hedef kesinlikle terör örgütleridir, terör örgütünün buradan çıkmasıdır.

PKK/PYD Kürtleri katlediyor

Telefon görüşmesinden sonra ABD’lilerin çekildiğini hatırlatan Erdoğan, “Biz asla ABD askeriyle ya da koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmek istemiyoruz. Bir diğer adım da Kürtleri de katleden ve onlara zulmeden bir terör örgütüne karşı mücadele ediyoruz. Burası çok çok önemli. Kürtlere karşı mücadele veren ve onları katleden biz değiliz. Bunu yapan PYD/YPG. Onlara karşı da mücadele vereceğiz. DEAŞ’a karşı da mücadele vereceğiz. Niyetleri Fırat’ın doğusunda bir terör devleti kurmaktır. Bir terör örgütünü başka bir terör örgütüyle bertaraf edemezsiniz” diye konuştu.

Marksist-Leninist bir örgüt nasıl Amerika’nın dostu oluyor?

Bazılarının PYD-YPG’nin Amerika’nın müttefiki olduğunu söylediğini vurgulayan Erdoğan, şunları anlattı: “Marksist-Leninist bir örgüt nasıl oluyor da Amerika’nın dostu oluyor anlamak mümkün değil. Çocukluğumuzdan bu yana ABD’nin her zaman komünizmin karşısında olduğunu biliyoruz. Şimdi nasıl oluyor da dostluk kuruyor, anlamak mümkün değil. Trump, güvenli bölge konusunda doğru bir karar verdi. Ona baskı oluşturmaya çalışıyorlar.

“Mahvederim” tweet’lerinin arkasındaki senatöre tepki: Dürüst bir insan değil

Trump’ın attığı Tweet‘lere ilişkin görüşünün sorulması üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: “Bu beyefendi (Lindsey Graham) dürüst bir insan değil. Çünkü BM Genel Kurulunda randevu istedi, verdim, görüştük. Bu görüşmelerde de edindiğim izlenim vardı. Hatta daha önce Türkiye’ye geldiğinde de Külliye’de kendisiyle görüştüm. Kendisine ekranda PYD/YPG’ye karşı verdiğimiz mücadelenin ne olduğunu, bu mücadelede Afrin olayının nasıl geliştiğini anlattım. Bunların birçok şeyden de haberi yok. Teröristlerin tünellerinden falan haberleri yok. Döndükten sonra bunların bir terör örgütü olduğunu, bunların Kürtlerle alakası olmadığına dair mesajları, söylediği sözler vardı. Şimdi ise garip garip açıklamalar yaptı. Yaptığı açıklama Sayın Trump’ı zora sokacak bir açıklama. Ben şunu açıklamak zorundayım. Ne biliyorsam dobra dobra söylüyorum. Yanımda tutuyor Sayın Trump’ı arıyor. Trump o esnada uçakta. Seçim kampanyası kapsamında Houston’a gidiyordu. Biz tabi uçakta Sayın Trump ile konuştuk. ‘Bugün döneceğim yarın da görüşeceğiz’ dedi. Daha sonra, Sayın Turmp’la görüşmelerimizi yapıyoruz. Trump açıklamaları yaptıktan sonra Lindsey bu açıklamaları yapıyor. Yenilir yutulur değil. Siyaset, dürüstlük üzerine yapılırsa prim kaydeder, yapılmazsa sen de edindiğin arkadaşlarını kaybedersin.

Trump ile aramızı açıyorlar

Erdoğan, Trump ile görüşme trafiğine ilişkin de şunları anlattı: “Sayın Trump ile ikili ilişkilerimiz var, bunu sürdürüyoruz. Bunu sürdürürken de Türkiye-ABD ilişkilerini de güçlendirme gayretimiz var. F-35’ler için de açıklamaları var. ‘Parçalarını Türkiye yapıyor’ diyor. Şimdi tablo bu olunca herkesin düşünmesi lazım. Allah nasip ederse 13 Kasım‘da Washington‘da olacağız. Birlikte bunları ele alacağız. Konuşma fırsatımız olacak. Ben bu tür açıklamaları belli çevrelerin baskılarını önlemeye yönelik ifadeler olarak değerlendiriyorum. Türkiye’nin karşısında olmayacaklarını bize ifade ettiler. Hava sahası meselesine gelince, orada Amerika’nın bir hava sahası yok. Uluslararası hava sahası var. Orası Suriye’ye ait hava sahasıdır. ABD’ye ait olmadığına göre, oradaki tasarruf da rejime aittir. Adana Mutabakatı’na göre, rejim tarafından PKK’ya karşı tedbir alınmayacak olursa, bizim güçlerimizin onu kovalama hakkı vardır.

2023’e daha güçlü girebiliriz

Başkan Erdoğan, iç politikaya ilişkin de, şunları söyledi: “Temennimiz odur ki Cumhur İttifakı olarak bizim inancımız pazara kadar değil mezara kadardır. Ama bu ittifakı çok daha da zenginleştirebilirsek 2023’e çok daha güçlü olarak girebiliriz. Kapımız açık. Adı Millet İttifakı ama milletten nasibini almamış ittifakın zayıflaması, parçalanması çok çok önemli.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 10:15
  1. Adana
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Sırbistan
  4. Güvenli bölge
  5. Başkan Erdoğan
  6. PKK
  7. PYD
  8. DEAŞ
  9. Lindsey Graham
  10. F-35

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