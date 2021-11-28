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Aktüel Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı
Aktüel

Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 23:09:00 -
Erdoğan'dan Mustafa Cengiz için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 71 yaşında hayatını kaybeden eski Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in ailesi ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Galatasaray Spor Kulübü eski başkanı, iş insanı Sayın Mustafa Cengiz’in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Sayın Mustafa Cengiz'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, Galatasaray ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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