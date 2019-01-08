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Erdoğan'dan müjde: Elektrik faturalarını ödeyeceğiz

Başkan Erdoğan, düzenli olarak sosyal yardım alan vatandaşların elektrik faturası ödeyeceklerini açıkladı. Erdoğan,"Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek." dedi.

08 Ocak 2019 Salı 12:35
Erdoğan'dan müjde: Elektrik faturalarını ödeyeceğiz

Başkan Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek." dedi.

Ayrıntılar geliyor..

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 12:35
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • akİTakİT12 dk önce
    tamam artik birde benim vergilerimle kendi yandaslarinın yalakalarinin elektrik parasını ödeyecek
  • Şeref KazanŞeref Kazan14 dk önce
    ALLAH cc soyunuzu kurutsun(Hırsızların)
  • mazlummazlum16 dk önce
    yardım yardımmilleti asalak lığa alıştırıyorsunreiskimse çalişmaz oldutarıma yardım dedinkimse ekip bicmez oldu hayvanbcılığa yardım dedin hayvan yardımını alan ertesi senehayvanı sattı memleket yokuş aşşa gidiyordeğiştir şu danışmanlarınıhalktan insanları danışman yapkoca göbeklilerden değil

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