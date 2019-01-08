Erdoğan'dan müjde: Elektrik faturalarını ödeyeceğiz
Başkan Erdoğan, düzenli olarak sosyal yardım alan vatandaşların elektrik faturası ödeyeceklerini açıkladı. Erdoğan,"Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek." dedi.08 Ocak 2019 Salı 12:35
Başkan Erdoğan, "Düzenli sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın aylık 150 kw saate kadar elektrik tüketimlerini karşılıyoruz. 2,5 milyon hanenin aylık 80 liralık elektrik faturasını devlet ödeyecek." dedi.
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