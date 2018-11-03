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Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap

"Andımız" kararından sonra televizyonda kin ve nefret kusmaya başlayan Mine G. Kırıkkanat ve zihniyetine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan unutamayacakları bir cevap geldi.

03 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
Erdoğan'dan, Mine G. Kırıkkanat'a unutamayacağı cevap

Mine G. Kırıkkanat'ın Halk TV'de Müslümanları sözde taklit ederek sarf ettiği skandal sözlere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cevap geldi. Erdoğan, Türkiye Gençlik Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Müslümanların, "CHP camilerimizi kapattı" sözleriyle dalga geçen Kırıkkanat'a, "E kapatmadınız mı?" diye sordu. 

Mine Kırıkkanat’ın dili uzadı! “Hesap günü gelecek, sizi mağdur edeceğiz”

“Kabuklu”ya dost, “sünnetli”ye düşman bu kadının unuttuğu bir şey var...

Gazeteci kılıklı provokatörler

Erdoğan şunları söyledi:

"Gazeteci kılıklı provokatörler ekranlarda, yıllardır biriktirdikleri kin ve nefreti kusmaya başladı. Hatta cübbelerini kiraya veren sözde hukukçuların Türkçe ezan zulmünü tekrar dillendirdiklerini şahit oldum. Ana muhalefet partisi de iyice şirazeden çıktı. Çıkmış televizyon kanallarından bir tanesinde diyor ki "O diyor İstiklal Marşını bile bilmez" diyor. Bunu meydanlarda sürekli okudum. Şimdi tekrar okumaya gidersek, der ki "bak okuttum" Çok zavallı bunlar. Hatta kendisi bir keresinde öyle bir yanlışa düştü ki, rezil etti. Şimdi biz değerlerimiz noktasında ne Akif'i bunlarla paylaşırız, ne İstiklal Marşımızı."

Onları da biz ayağa kaldırdık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mine G. Kırıkkanat'a, "Geçenlerde köşebaşı kalemşörlerinden bir bayan, onlara bir şeyler anlatıyor. "Camileri ahır yapmışız" Yapmadınız mı ya? Sadece şu Fatih Suriçi'nde yüzlerce mescidi kapatarak bunlar ahır haline getirmişlerdir. Ben İstanbul'da belediye başkanlığı yaptım. Gayet iyi bilirim. Biz bir çoğunu yeniden ayağa kaldırıyoruz. Bunları yapan sizsiniz." cevabını verdi. 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 12:49
  1. İstanbul
  2. Mine Kırıkkanat
  3. Recep Tayyip Erdoğan

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