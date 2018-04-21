Erdoğan'dan milletvekili adaylarıyla ilgili flaş açıklama!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"TEMAYÜL YOKLAMASI YAPACAĞIZ"

16 Haziran'da yapılacak erken seçimle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, milletvekiliadaylığıyla ilgili de verdikleri kritik kararı açıkladı. Buna göre, AK Parti vekil adayları temayül yoklamasıyla belirlenecek.

Erdoğan konuyla ilgili, "Temayül yoklamasını yapacağız, çünkü temayül olmadan milletvekili adaylarımızı belirmek doğru olmaz." ifadesini kullandı.