Erdoğan'dan Miçotakis'e efsane ayar! Yunanistan Başbakanı'nın feleği şaşacak

NATO toplantısının ardından Türkiye'ye dönüş yapan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cuma namazının ardından basın mensuplarına gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Yunanistan'la yaşanan sorunlara değinen Erdoğan, "Şimdi değerli arkadaşlar bizim Yunanistan'la bir savaşa girelim gibi derdimiz yok. Ancak Yunanistan verdiği sözlerde durmuyor, sıkıntı burada. Çok kısa bir süre içinde 147 kere hava ihlali yaptılar. Biz eğer komşuysak, eğer barış içinde yaşamak istiyorsak bizim hava sahamızı neden ihlal ediyorsunuz. Benim hava kuvvetlerim de size gerekli olan görüntüyü verecektir. Hava kuvvetlerimizin de yaptığı budur. Silahlı kuvvetlerimiz üzerine düşen görevi yapmaktadır, ihlaller devam ederse bize düşen görevi biz yerine getirmeye devam ederiz. Miçotakis burada sadece hakkı teslim etmiştir diyeyim ama birçok liderler, bilmiyorum kim sufle etmiştir, bizi barıştırmak için çok gayret gösterdiler. Şu anda düşünmüyoruz dedik" ifadelerini kullandı.