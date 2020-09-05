Erdoğan'dan Merkel'i terleten soru!

Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telekonferans yoluyla toplantı yaptı. Heyetler arası görüşmede, Doğu Akdeniz’de yaşanan gerginlik ve Fransa ile Yunanistan ilişkileri masaya yatırıldı.

Arabulucu rolü oynamak isteyen Merkel’in, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşlerini dinlediği ve toplantıda tüm konuların açık açık konuşulduğu belirtildi.

Milliyet’te yer alan haber göre Erdoğan, Doğu Akdeniz konusunda Türkiye’ye haksızlık yapıldığı belirterek masadan her zaman Atina’nın kalktığını, Ankara’nın tüm diyalog çağrılarına rağmen Fransa ve Yunanistan’ın gerginliği körüklediğini söyledi.

Merkel’e çarpıcı soru: Buraya neden geliyor?

Erdoğan Merkel’e, Yunanistan’ın şımarık ve bencil davrandığını, Atina’nın bu tavrını başta Fransa olmak üzere tüm Avrupa’nın desteklediğini hatırlattı. Erdoğan, “Fransa’yı anlamakta zorlanıyoruz. Fransa’nın amacı ne? Fransa’nın Doğu Akdeniz krizi ile ne ilgisi var? O uçak gemisi neden buraya geliyor?” diye sordu.

Merkel Fransa ve Yunanistan ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan’ın Meis Adası’na asker çıkardığın da hatırlatarak, söz konusu gelişmelerin tüm anlaşma ve sözleşmelere aykırı olduğunu belirtti. Merkel ise, sürece ilişkin Yunanistan ve Fransa liderleriyle de görüşeceğini söyledi. Merkel önce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geleceğini, ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşeceğini ifade etti.

“Daha doğru olacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Merkel’in iki liderle de görüşeceğini öğrenince, “Onlarla görüşmeniz daha doğru olacak” dedi. Merkel’in Yunanistan ve Fransa görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile tekrar toplantı yapacağı öğrenildi.

“Biz herkesin faydalanmasını istiyoruz”

Merkel, gerginliğin bitmesi için Türkiye’nin diplomatik süreçlere destek vermesini istedi. Merkel’in talebinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, ders niteliğindeki şu cevabı verdi:

“Biz barış için elbette bölgeye muhatap alınacak ülkelerle ve garantör ülkelerle bir araya geliriz. İstiyoruz ki bu zenginliklerden tüm bölge ülkeleri faydalansın ama isteniyor ki Türkiye, Ege’ye de Akdeniz’e de çıkmasın. Böyle bir şey mümkün mü? Bunun hiçbir dayanağı yok.”

Alman basınındaki habere tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman basınında yer alan, “Erdoğan Yunan gemilerinin vurulmasını istedi” şeklindeki haberleri de hatırlattı ve söz konusu yayınların süreci provoke etmeye yönelik yayınlar olduğunu söyledi.