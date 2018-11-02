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Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Erdoğan, Kılıçdaroğlu hakkında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine iftira attığı ve hakaret teşkil eden ifadeler gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

02 Kasım 2018 Cuma 19:42
Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün  katıldığı bir televizyon programında, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kendisine  iftira attığı ve hakaret teşkil eden sözler söylediği gerekçesiyle CHP Genel  Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu. 

Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına  sunduğu suç duyurusu dilekçesinde, Kılıçdaroğlu'nun söz konusu televizyon  programındaki konuşmasından bölümlere yer verildi.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cemal Kaşıkçı  cinayetini örtbas etmekle, katillerin yurt dışına çıkmasına izin vermekle ve  katilleri  korumakla suçladığı belirtilen dilekçede, bu hususların tümünün gerçek  dışı olduğu kaydedildi.

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Kaçıkçı cinayetinin  aydınlatılması hususunda Türk makamlarının gösterdiği hassasiyet, Türk ve dünya  kamuoyu tarafından yakınen takip edilmekte ve takdir edilmektedir. Şüpheli, bu  açık gerçeklere rağmen her zamanki sorumsuz siyaset tarzıyla sadece Sayın  Cumhurbaşkanımızın saygınlığına değil, ülkemizin itibarına da saldırmaktadır."

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının, cinayetin  faillerine ve işbirlikçilerine  odaklanan kamuoyunun dikkatini ilgisiz alanlara  çekmeye ve bu şekilde cinayetin faillerini himayeye yönelik olduğu ileri sürülen  dilekçede, "Sonuç itibarıyla Kılıçdaroğlu, seçilmiş ilk Cumhurbaşkanımızı hedef  alarak yapmış olduğu paylaşımlarla Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik onur, şeref ve  saygınlığını rencide edici görseller kullanmış; kişiliğini, saygınlığını ve  itibarını hedef alarak, atılı suçu alenen işlemiştir." ifadesi kullanıldı.

Dilekçede, Kılıçdaroğlu'nun, "iftira" ve "cumhurbaşkanına hakaret"  suçlarından cezalandırılması talep edildi.

Haber Tarihi: 02 Kasım 2018 Cuma 19:42
  1. Aydın
  2. Ankara
  3. Cumhurbaşkanı
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. Kemal Kılıçdaroğlu
  6. CHP
  7. Kemal Kaşıkçı

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