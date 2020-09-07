Erdoğan'dan IMF'ye tarihi ayar: Bugün borç alan yarın bizden talimat alır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Sigorta Tanıtım Töreni'nin ardından saat 15:00’te Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek olan Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek.

Konuşmasında koronavirüs pandemisinin ekonomi üzerindeki etkilerine de değinen Erdoğan Türkiye’nin bu süreçten en az zararla ayrılan ülkelerden birisi olduğunu kaydetti. Ekonominin tüm saldırılara rağmen güçlü olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, olumsuz eleştirilerde bulunan muhalefete de tepki gösterdi.

IMF'nin Türkiye'den borç istediğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Bugün borç alan yarın bizden talimat" alır ifadelerini kullandı.

Erdoğan, vatandaşlara koronavirüs tedbirlerine uyulması konusunda uyarıda bulundu.

6 kurum tek çatı altında birleştirildi

Erdoğan, Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik'in "Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik" çatısı altında birleştirileceğini açıkladı.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satırbaşları;

Ekonomimiz ve sigortacılık sektörümüzdeki tarihi önemden dolayı sizlerle olmaktan memnuniyet duyuyorum. 2016'da Türkiye Varlık Fonu'nun kuruluşunu gerçekleştirmiştik. 8 farklı sektör, 20 şirket ve taşınmazlardan oluşan güçlü bir portföye ulaştı.

Tek çatı altında birleşecekler

Bugün de stratejik hamleyi harekete geçiriyoruz. Geçen yıl hazırladığımız pakette reformları hızlandıracağımızı açıklamıştık. Bu yönde 2 kritik adım attık. Eksik kalan yanını da tamamlamış oluyoruz. Ziraat, Halk, Güneş sigorta, Ziraat, Halk ve Vakıf Emeklilik bundan sonra Türkiye Sigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik olarak devam edecek. Böylece 38 bölgeyle ülkemizin en büyük sigorta ve emeklilik şirketini tesis ediyoruz. Fon tutarı 154 milyon liraya ulaşan BES sistemindeki adımlarla uzun vadeli düşük maliyetli bir kaynak sağlanacaktır. 6 köklü kurumumuzun faaliyetlerinin tek çatıda toplanması maliyetleri düşürecek ve yeni bir dinamizm kazandıracak.

Türkiye Sigorta yenilikçi bakış açısıyla daha geniş kesimlere ulaşmak adına önemli bir misyon üstlenecektir. Kazanç gayesi yanında sektör ve kamu yarınını da düşünmesi yenilikçilik açığını giderecektir. Sigorta ve emeklilik tarafında önemli gelişmelerin yaşanmasını bekliyoruz. Adını gücünden alan Türkiye Sigorta'nın küresel rekabette ülkemizi zirveye taşımasını ümit ediyorum.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

Çin'de başlayan Covid-19 en ciddi sağlık krizlerinden biridir. 900 bine yakın insanın hayatına malolan salgına birçok devlet hazırlıksız yakalanmıştır. Birçok alanda ciddi sıkıntılarla karşılaştı. Sigortası olmayan insanların ölüme terkedildiğine şahit olduk. Dünya hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı bir döneme girmiştir. Hayatımızın her alanını derinden sarsmıştır. Ekonomiden turizme kadar salgının artçı şoklarını hissediyoruz. 2020'nin ilk yarısında tüketim alışkanlıklarında değişiklikler, işsizlik rakamlarında yükseliş olmuştur. Ekonomik veriler Almanya, ABD, Japonya gibi büyük ekonomilerin bile sarsıldığını gösteriyor. 2020'nin 2. çeyreğinde Almanya yüzde 11,7, Fransa yüzde 19 ve İspanya yüzde 22,1 oranında daralmıştır. Türkiye ilk çeyrekte yüzde 4,4 büyümüş, ikinci çeyrekte ise yüzde 9,9'luk küçülme ile bu ülkelerden ayrışmıştır.

"Muhalefetin tuzağına düşmedik"

Salgına karşı aldığımız tedbirler ve destek politikalarının katkısı vardır. Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile firmalarımızı esnafımızı korumaya aldık. En kritik evrede ne sağlık sisteminin çökmesine ne de ekonomimizin durmasına izin verdik. Sürekli karamsarlık yaşatan muhalefetin bizi çekmek istediği tuzağa düşmedik.

Fevri kararlar yerine soğukkanlı süreci yönettik. Hamdolsun ülkemizi bugünlere kadar getirdik. Eskiler sel gider izi kalır derler tüm dünyayı kasıp kavuran bu salgından hasarsız çıkmak mümkün değildir. Kimi iş kollarında bizim de etkilendiğimiz gerçektir. Biz diğer ülkelere göre asgari düzeyde tutmayı başardık. Hem kamu hem de özel sektör yatırımlarımıza hız verdik. Ekonomimizi yeniden rayına oturttuk. Ağustos ivmeleri bunu gösteriyor. Reel kesim güven endeksi 75,2 seviyesinden Ağustosta 105,2 seviyesine yükseldi. Ekonomik güven endeksi 65,2'den 85,9 seviyesine çıktı. Satın alma yöneticileri endeksi 42,7'den 54,3 seviyesine ulaştı. Bu endeks temmuz ayında 2011'in şubatından bu yana en yüksek seviyesine geldi.

"IMF önce borç istedi, sonra vazgeçti"

İstihdamda ve ihracat siparişlerinde önemli bir iyileşme görünüyor. Bankacılık sektörümüzün oldukça sağlıklı bir görünüme sahip olduğunun altını özellikle çizmek istiyorum.IMF kapılarında 1 kaç milyar dolar için beklendiği günleri hatırlıyorum. Türkiye ekonomisinin IMF komiserlerine teslim edildiği günleri hatırlıyorum.Gidin IMF’den borç alın dediler. Biz, asla IMF kapısını çalan bir iktidar olmayacağız. Ama IMF bizim kapımızı çaldı. IMF bizden 5 milyar avro borç istediler. O zaman başbakan olarak dedim ki ‘verin’. Sonra dedik ki "Bugün borç alan yarın bizden talimat alır." Daha sonra da vazgeçtiler. ‘Bunlar çılgın Türkler’ dediler.Daha önce de ifade ettiğim gibi ülkemiz bu salgın sürecinden ekonomide de güçlü şekilde çıkacaktır. İşte Türkiye Sigorta bunun garantisi olacaktır.Ne kendimizi tamamen hayattan soyutlayacağız ne de hiçbir şey olmamış gibi davranma gayretinde bulunacağız. Temizlik, maske, mesafe kuralına uyulmaya davet ediyorum. Vazgeçin bu dönemde yemekli mesafelerden, düğünlerden.