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Aktüel

Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı:

"Kültür ve medeniyetlerin binlerce yıldır bir arada yaşadığı Hatay'ın Türkiye'ye katılımı, hoşgörü diyarı ülkemiz için de ayrı bir zenginlik, gurur ve övünç vesilesi olmuştur"

Yeniakit Publisher
2020-07-23 20:37:49 -
Erdoğan'dan Hatay'ın anavatana katılmasının 81. yıl dönümü mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür ve medeniyetlerin binlerce yıldır bir arada yaşadığı Hatay'ın Türkiye'ye katılımı, hoşgörü diyarı ülkemiz için de ayrı bir zenginlik, gurur ve övünç vesilesi olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümü münasebetiyle yayımladığı mesajda, barışçı ve hukuka saygılı Türk dış politikasının, 81 yıl önce elde ettiği büyük bir başarıyla Hatay'ın anavatana bağlanmasının genç Türkiye Cumhuriyeti'nin diplomasi alanındaki kazanımlarının ilk halkalarından birini oluşturduğunu belirtti.

Hatay Millet Meclisi'nin kendi arzu ve iradesiyle aldığı kararın milli birlik ve bütünlüğü güçlendirirken, Doğu Akdeniz'deki Türkiye varlığını da perçinlediğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kültür ve medeniyetlerin binlerce yıldır bir arada yaşadığı Hatay'ın Türkiye'ye katılımı, hoşgörü diyarı ülkemiz için de ayrı bir zenginlik, gurur ve övünç vesilesi olmuştur. Hatay'ın anavatana katılmasının yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dönemin Hatay Cumhurbaşkanı Tayfur Sökmen olmak üzere bu milli dava uğruna çaba harcayanları rahmetle minnetle yad ediyor, Hataylıları ve bütün vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

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