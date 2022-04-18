Erdoğan'dan flaş 'Mescid-i Aksa' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ndeki ‘Geleneksel Büyükelçiler İftar Programı’nda konuştu.

Mescid-i Aksa'daki alçak saldırılara tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

Mescid-i Aksa'da olanları görüyoruz ve bunu yaşamak asla istemiyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanı ile de Türkiye ziyaretinde konuşmuştuk. Temenni ederim ki bir daha hiç yaşamayız. Filistin davasına sahip çıkmaya devam ediyoruz.

İlk kıblemiz Kudüs konusunda hassasiyetimiz tüm dünyanın malumudur. Dün Mahmud Abbas ve BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştüm. Saldırıları lanetlediğimizi dile getirdik.