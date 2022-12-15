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Gündem Erdoğan'dan Esed açıklaması Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız!
Gündem

Erdoğan'dan Esed açıklaması Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı. Esed'le görüşme sorusuna, "Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 14:34:00 -
Erdoğan'dan Esed açıklaması Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız!

Erdoğan'dan son dakika Esed açıklaması: Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Suriye, Rusya bir arada bir adım atalım istiyoruz dediniz. Elbette bunun zamanlaması önemli olacaktır. Ek olarak şunu da sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, Amerika Birleşik Devletleri'nin Esed'le görüşmeye olumlu bakmadığı yönünde bir açıklama yaptı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz demek ki hala Cumhurbaşkanınızı tanıyamadınız." dedi.

Erdoğan, "Ben kiminle, ne zaman, nasıl görüşeceğimi birilerinden izin alarak yapmam." diyerek, "Ben Mısır Cumhurbaşkanıyla Katar’da bir görüşme yaptım. Kimseden izin almadım." açıklamasında bulundu.

"Suriye konusunda atacağımız adımlarda belirleyici husus da ulusal çıkarlarımız olacaktır." diyen Erdoğan, "Suriye’de güvenli bölgeden tutun, terör örgütüne karşı alacağımız tedbirler içerisinde bu da bizim atacağımız adımlardan bir tanesidir." ifadelerini kullandı.

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