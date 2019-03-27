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Erdoğan'dan Engin Altay ve Hüsamettin Cindoruk'a sert tepki: Bedelini ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tehditvari ifadeler kullananan CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve Hüsamettin Cindoruk'a sert tepki gösterdi.

27 Mart 2019 Çarşamba 23:39
Erdoğan'dan Engin Altay ve Hüsamettin Cindoruk'a sert tepki: Bedelini ödeyecekler!

Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı televizyon programında, Hüsamettin Cindoruk ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözlerine cevap verdi.

Erdoğan, ''Ortaklaşa bir tehdit dili. Cindoruk bunun bedelini ödeyecek. Her ne kadar hukukçu oluğunu söylüyorsa bedelini ödeyecek. Öbürü (Engin Altay) ismini anmayım. Eğer biz yargıyı iyi çalıştırmazsak bunlara nerede meydanı boş bırakırsak saldıracaklar. Bunlara cevap vermeyi dahi lüzumsuz görüyorum. Kendisine seçimlerden sonra hukuk önünde hesabını soracağım. Biz bunların tehditlerine aldırış edecek değiliz.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıntılar geliyor..

 

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 23:39
  1. Erdoğan
  2. Engin Altay
  3. SİYASET Haberleri

YORUM YAZ

  • Recep GülerRecep Güler10 dk önce
    CİNLİĞİN-SİYONİSTLİĞİN, DORUĞUNDAKİ MASON,,SENİ TANIYORUZ!!!

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