  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Gürsel Tekin’den resmi internet sitesi cevabı Özel silinmedi, ekibiyle ‘butlan’ olup ‘şutlan’dı Reel sektöre müjde gibi destek! 50 milyar liralık dev finansman paketi piyasaya nefes aldıracak! Şansölyesi, ırkçısı, Yahudisi, Hırıstiyanı, yeşillisi, demokratı, muhafazakarı hepsi Türk Başbakana karşı birleşti: Adının Elif olması bile sorun! İran, savaşı sona erdirmek için bazı koşulları öne sürdü! İşte o 7 şart 11 ilde peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı var Selvi, Yeni Parti'ye uzanan kara para skandalını yazdı! Emir Sarıgül: Can güvenliğim yok! "Türkiye'de hayvancılık bitti" diyenleri bitiren video! Hepsi suspus oldu Donat’tan o görüntülere takılıp kalanlara tepki: Gerilim tribününden bir bardak suda fırtına! 'Her şey çok güzel olacak' yalanı çöktü: Dev metropolde rüzgar tersine döndü Can Ataklı, Emir Sarıgül’ün bir dostuna feryadını anlattı! Beni o psikopattan kurtar ne olur!
Gündem Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye kardeşi Serpil Bahçeli için başsağlığı
Gündem

Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye kardeşi Serpil Bahçeli için başsağlığı

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye kardeşi Serpil Bahçeli için başsağlığı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Serpil Bahçeli’yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye taziyelerini ileterek ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda Serpil Bahçeli’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekanını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23