Erdoğan’dan Devlet Bahçeli’ye kardeşi Serpil Bahçeli için başsağlığı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kardeşi Serpil Bahçeli’yi kaybeden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye taziyelerini ileterek ailesinin ve yakınlarının acısını paylaştı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yayımladığı mesajda Serpil Bahçeli’nin vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin kıymetli kardeşi Serpil Hanım'ın vefatını üzüntüyle öğrendim. Serpil Bahçeli'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor, Devlet Bey başta olmak üzere ailesinin ve yakınlarının acısını yürekten paylaşıyorum. Rabb'im mekanını cennet, derecatını ali eylesin." ifadelerini kullandı.