0553 313 94 23
impression

Erdoğan'dan AK Parti'ye önemli uyarı!

Erdoğan, Cumhur İttifakına yönelik parti teşkilatına net bir uyarıda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 11:38
Erdoğan'dan AK Parti'ye önemli uyarı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde bir ittifak olmayacağını ama Cumhur ittifakının devam ettiğini açıklamıştı. Bunun ardın Erdoğan ''Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz.'' karşılığını vermişti. 

MHP'de bu karar olumlu karşılanmış gözükse de AK Parti ile 'arka kapı' diplomasisinin uygulanması isteği gelen bilgiler arasında. 

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili tüm parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, Cumhur ittifakı hakkında yapılan açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerektiğini iletti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin konuyla ilgili köşesinde yazdığı bölüm şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları konusunda MKYK üyelerine iki uyarıda bulunuyor:

1- Diğer illerle ilgili önerilerinizi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na iletin.

2- MHP ile 'cumhur ittifakı' ve 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. Türkiye'nin bazı meselelerinde, Meclis'te bazı yasa tekliflerinde MHP ile anlayış farkımız olabilir. Bazı konularda anlaşamayabiliriz. Ama Türkiye'nin beka mücadelesinde 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. MHP ile ilgili olarak konuşurken herkes dikkatli olsun. Cumhur ittifakının ruhuna zarar verecek şeylerden kaçının.

Bahçeli de partiye gönderdiği genelgede benzer bir uyarıda bulunmuştu. Bu arada Bahçeli yerel seçim ittifakı olmayacağını açıklayınca MHP grubunda alkış patlaması yaşanmıştı. İlk günlerdeki coşku yerini arayışa bıraktı. MHP'den ''Arka kapı diplomasisini işletelim'' sinyalleri gelmeye başladı. Ama cumhur ittifakının ruhu korunurken yerel seçimlerde bir ittifak mümkün görünmüyor.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 11:38
  1. AK PARTİ
  2. Erdoğan
  3. parti
  4. cumhur ittifakı
  5. erdoğan'dan partiye uyarı
  6. GÜNCEL Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    1. Adi kullanım kotası kaldırıldı mı?
    2. Saadet Partisi’nden AK Parti’ye ağır..
    3. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    4. AK Parti seçimler için aday adaylığı..
    5. O ahlaksıza Hürriyet sahip çıktı
    6. İran'a yaptırımı sonrası dolarda son..
    7. Kıdem tazminatı nasıl alınır?
    8. ABD'yi tehdit ettiler! 'Rusya ile..
    9. Galatasaray'ın Schalke kadrosu! İki..
    10. Bakan açıkladı! AKN 2019'da kaldırılıyor
    11. Antalya'da elektrik akımına kapılan..
    12. Kaşıkçı olayıyla ilgili flaş asit..
    13. Suudi Arabistan'dan yeni Kaşıkçı..
    14. Osmaniye'de CHP'li Belediye Başkanı..
    15. Ahlaksız mankene ilk yasak BTK’dan
    16. Çamdal'dan kaza mesajı
    17. İzmir'de polisten kaçarken uçuruma..
    18. FETÖ rezaleti! Milyonlarca dolar bakın..
    19. Kıdem tazminatında çalışanları..
    20. Emekli ve asgari ücretli ocak ayında..
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    Melih Gökçek'ten yerel seçim ve ittifak açıklaması! 'Allah'ın izniyle ittifakın adayı'
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak
    Artık geri sayıma geçildi... Türkiye sınıf atlayacak

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...
    Selvi: Binali Yıldırım olmazsa o isim...