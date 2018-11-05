Erdoğan'dan AK Parti'ye önemli uyarı!

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yerel seçimlerde bir ittifak olmayacağını ama Cumhur ittifakının devam ettiğini açıklamıştı. Bunun ardın Erdoğan ''Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz.'' karşılığını vermişti.



MHP'de bu karar olumlu karşılanmış gözükse de AK Parti ile 'arka kapı' diplomasisinin uygulanması isteği gelen bilgiler arasında.

Başkan Erdoğan, konuyla ilgili tüm parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, Cumhur ittifakı hakkında yapılan açıklamalarda herkesin dikkatli olması gerektiğini iletti.

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi'nin konuyla ilgili köşesinde yazdığı bölüm şu şekilde;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye başkan adaylıkları konusunda MKYK üyelerine iki uyarıda bulunuyor:

1- Diğer illerle ilgili önerilerinizi yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı’na iletin.

2- MHP ile 'cumhur ittifakı' ve 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. Türkiye'nin bazı meselelerinde, Meclis'te bazı yasa tekliflerinde MHP ile anlayış farkımız olabilir. Bazı konularda anlaşamayabiliriz. Ama Türkiye'nin beka mücadelesinde 'Yenikapı ruhu' devam ediyor. MHP ile ilgili olarak konuşurken herkes dikkatli olsun. Cumhur ittifakının ruhuna zarar verecek şeylerden kaçının.

Bahçeli de partiye gönderdiği genelgede benzer bir uyarıda bulunmuştu. Bu arada Bahçeli yerel seçim ittifakı olmayacağını açıklayınca MHP grubunda alkış patlaması yaşanmıştı. İlk günlerdeki coşku yerini arayışa bıraktı. MHP'den ''Arka kapı diplomasisini işletelim'' sinyalleri gelmeye başladı. Ama cumhur ittifakının ruhu korunurken yerel seçimlerde bir ittifak mümkün görünmüyor.