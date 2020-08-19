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Siyaset Erdoğan'dan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında önemli mesajlar
Siyaset

Erdoğan'dan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında önemli mesajlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünkü AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında gündeme dair önemli mesajlar verdi. Ayasofya Camii’nin ifade ettiği anlamın daha iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan Ayasofya’nın her inançtan vatandaşa açık olduğunu bir kez daha vurguladı. Koronavirüsle mücadele alınan tedbirler sayesinde vaka sayılarının düşeceğini ifade eden Erdoğan, Türkiye’nin altın rezervlerinin diğer ülkelere oranla çok iyi bir seviyede olduğunun vatandaşa anlatılmasını istedi.

Yeniakit Publisher
2020-08-19 07:16:00 - 2020-08-19 07:23:04
Erdoğan'dan AK Parti MYK ve MKYK toplantılarında önemli mesajlar

AK Parti MYK ve MKYK toplantıları dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantıda Ayasofya’dan, koronavirüs tedbirlerine kadar gündemdeki konulara ilişkin önemli mesajlar verdi.

Koronavirüs

Koronavirüs ile mücadelede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyelerinin tavsiyeleri ile alınan tedbirlerle pandemi sürecinin iyi ilerlediğine dikkat çeken Erdoğan, kısa zaman içerisinde  vaka sayılarında azalma yönlü eğilimin başlayacağını belirterek “Önümüzdeki günlerde vaka sayısının daha az olacağına inanıyorum" dedi.

Erdoğan’ın Şanlıurfa’da hastane konusunda yaşanan sorunlarla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yda talimat verdiği öğrenildi.

Ayasofya

86 yıllık aranın ardından 24 Temmuz’da yeniden ibadete açılan Ayasofya Camii’nin ifade ettiği anlamın halka daha iyi anlatılması gerektiğini belirten Erdoğan’ın kurmaylarına şu mesajı verdiği aktarıldı;

 "Büyükelçileri gezdirdik. Burası tüm insanlığın ortak mabedi. Tüm vatandaşlar Müslümanı Hristiyanı ziyaret edebiliyor. Provokatif yaklaşımlar dışında bir tepki gelmedi. Sümela Manastırı'nı da açtık. Patrik beni aradı teşekkür etti. Ayasofya'nın açılmasından bir rahatsızlık iletmedi. Biz bu toprakların değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kilise de sinagog da her değerimize gereken özeni gösteriyoruz"

Ekonomi

Ekonomi konusunda sunum da yapılan toplantıda bu konuda gelen eleştiriler de gündeme geldi. Türkiye’nin altın rezervlerine dikkat çeken Erdoğan’ın "Altın rezervimiz çok yükseldi. Dünyada sayılı ülkelerdeniz. Ekonomimiz şu an diğer ülkelerle kıyaslandığında iyi. Ümit verici bir durumdayız. Bunu vatandaşa iyi anlatın" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Parti içine uyarı

Erdoğan kritik toplantıda parti içine de mesajlar vererek "Enerjimizi kendi içimizde değil muhalefet ve Türkiye'nin istikrarsızlaşması için uğraşanlara harcamalıyız. Kendi içimizdeki tartışmaları dışarıya yansıtarak enerjimizi harcamamalıyız." uyarısında bulundu.

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Yorumlar

vejo

bu kadar iç ve dış düşmana rağmen maşallah allah ülkemizin ve başkanımızın halkımızın yar ve yardımcısı olsun maşallah ülkemize
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FAKIR MENDEBUR

Bu lafı Gerçekten etti mi, Gerçekten çok merak ettim . Türkiye'nin altın durumu çok iyi bunu vatandaşa iyi anlatin
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