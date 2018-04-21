Erdoğan'dan Adil Öksüz istihbaratı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV ekranlarında yayınlanan 'Siyasi İşler Özel' programında Adil Öksüz sorusuna flaş bir cevap verdi.

Erdoğani 15 Temmuz darbe girişimin kilit ismi firari Adil Öksüz sorusuna; 'Hangi ülkede olduğunu söylemek doğru olmaz. Takipteyiz, iz sürüyoruz. Bazı bağlantıları kurulmuş vaziyette. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız...'

ADİL ÖKSÜZ'LE İLGİLİ İSTİHBARAT!

Canlı yayında Erdoğan FETÖ konusunda şu cevapları iletti: 'FETÖ ile mücadele kararlılıkla sürecek, taviz vermek mümkün değil. Arkasında ABD var, bu adam 400 dönümlük yerde paşa paşa yaşıyor. Brunson'u istiyorsanız, atılan adımlara bir bakın. Suçluları iadesi anlaşmasıyla bu adamı niye deport etmiyorsun? Yurtdışından 83 FETÖ'cüyü getirdik, bunlar kararlılıkla devam ediyor. 19 ülkeden 83 FETÖ yöneticisini getirdik. İstihbarat doğru çıkarsa Adil Öksüz'le ilgili adımı da atacağız.'