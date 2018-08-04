Erdoğan'dan ABD'ye karşı hamle: Talimatı verdim, mal varlıklarını donduracağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Kadın Kolları 5. Olağan Kongresi'ne katıldı. Erdoğan, Brunson krizinin ardından ABD'nin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün ABD'deki mal varlıklarını dondurma kararına karşı mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde yanıt vereceklerini söyledi. Erdoğan, ABD'nin içişleri ve adalet bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracaklarını açıkladı.

"Bugün partimizin Genel Merkez Kadın Kollarının olağan kongresini yapıyoruz. Ayın 18'inde de inşallah bu defa Genel Merkezin olağan kongresini yapacağız. Bu kongrelerle inşallah 2019 yerel seçimlerine hazırlık startını veriyoruz" dedi.

Biz sizinle bir sistem değiştirdik. Başkanlık sistemiyle beraber artık çıta yükseldi. Demokrasi, özgürlük mücadelemizi nasıl verdiysek yine öyle vereceğiz. Bu ülkede, inanç, düşünce ve fikir kavgası olmayacak. Bu ülkede başı açık başı örtülü kavgası olmayacak.

Meclis'e girsin diye terör örgütünün uzantısına destek verenler de bunun hesabını verecekler. Siyasi hayatımın her zamanında kadınlarımızla beraber yol yürüdük. Partimizi kurarken yine kadınlarımızla kurduk. Türkiye'de kadın kolları kongresi yapan tek parti AK Parti'dir. Siyasette kadınlarımıza verdiğimiz önem 24 Haziran seçimlerinde taçlanmıştır. 53 kadın arkadaşımız bugün Meclis'te.

15 Temmuz'da darbeci hainlere karşı duran, ezanı ve bayrağı indirmeyen kadınlarımız nesiller boyunca anlatılacaktır.

"UZAY SANAYİSİNDE DE ADIMLARIMIZI ATIYORUZ"

Hiçbir ülkeden insansız hava aracı alamazken biz insansız hava araçlarımızı kendimiz üretir hale geldik. Silahlı insansız hava araçlarını kendimiz üretir hale geldik. Şimdi daha ileri gidiyoruz. Daha güçlülerini üretir hale geliyoruz. Birçok alanda, savunma sanayisinde Türkiye olarak yüzde 65 ihtiyacımızı kendimiz karşılar hale geldik. Göreve geldiğimizde bu yüzde 25 idi. Daha ileri gideceğiz. Daha güçlü olacağız. Uzay sanayisinde adımlarımızı atıyoruz. Bununla da Türkiye diğer ülkelerle mücadeleyi sürdürecek.

"ABD TÜRKİYE'YE KARŞI CİDDİ BİR SAYGISIZLIK YAPTI"

Dış politikada son zamanlarda malum gelişmeleri sizler de takip ettiniz. ABD'nin özellikle son İzmir'deki Papaz Brunson olayı ile alakalı attığı adım bir stratejik ortağa yakışmayacak bir adımdır. ABD bu adımla birlikte aslında Türkiye'ye karşı ciddi bir saygısızlık yapmıştır.

İKİ BAKANIN MALLARINA EL KOYUYORUZ

Dün akşama kadar sabrettik. ben de bugün arkadaşlarıma talimatı veriyorum. ABD'nin Adalet ve İçişleri bakanlarının Türkiye'deki mal varlıklarını donduracağız. Türkiye'ye saçma sapan yaptırımlarla geri adım attıracağını zannedenler ne bu ülkeyi ne de milletimizi tanımamıştır. Türkiye ne Avrupa'nın ne de ABD'nin iç siyaset malzemesi olamaz. Bizi diğer devletlerle kimse karıştırmasın.