Erdoğan'a uzatılan dil kopacak! O isim, "Her işin bir zamanı var" diyerek tüm dünyaya bunu duyurdu

Takvim gazetesi yazarı Erkan Tan, İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik skandal açıklamalarını sert bir şekilde eleştirdi. Erdoğan'ın Türkiye'nin çıkarlarını korumak için gerekeni yapacağını vurgulayan Tan, İsrail'in Türkiye'ye yönelik tehditlerini lanetledi. Tan, Erdoğan'ın sözlerini tekrarlayarak İsrail'e meydan okudu. İşte Erkan Tan'ın yazısı:

"Devlet isimli terör örgütü İsrail Dışişleri Bakanının, Cumhurbaşkanımız hakkındaki paylaşımını şiddetle lanetliyorum… Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini de aynen tekrarlıyorum.

"Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız.

Yapmamak için hiçbir şey yok…" Asla ve kat'a unutmayacağız ve unutturmayacağız: Katil ve terörist İsrail, bu azgın kavim Yahudiler; aynı gerekçe ile, Türkiye Cumhuriyeti topraklarında da hak iddia ediyor ve edecektir.

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Bu tespit bir masal, paranoya, vesvese değildir.

Siyonist Yahudiler, kutsal metinleri tahrif etmişler ve hüküm uydurmuşlar, ülkemiz topraklarının kendilerine vaat edildiğini iddia ediyorlar…

SOYKIRIMIN HESABI SORULACAK, CUMHURBAŞKANIMIZA UZATILAN DİL KOPACAK

İsrail ve Siyonist Yahudiler, dünyanın her yerinde, yaptıkları korkunç soykırım yüzünden lanetleniyorlar, kıyamete kadar da lanetlenecekler. İşledikleri iğrenç soykırım suçunu kapatabilmek için de kendilerine karşı çıkan herkese saldırıyorlar… Cumhurbaşkanı Erdoğan, emperyalist yamyamların emellerinin, soykırımcı/ katil İsrail yönetiminin sapkın hayallerinin önünde hep büyük bir engel oldu. Bunun için en fazla saldırdıkları kişi Başkan Recep Tayyip Erdoğan oluyor. Türkiye Cumhuriyeti Devletine, Cumhurbaşkanı/Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a uzanan soykırımcıların, katillerin, düşmanlarımızın dilleri koparılacak ve elleri kırılacak, soykırımın hesabı da sorulacak. Bunu ALLAH'ın izni ile göreceğiz.

Mazlumların intikamı alınacak.

Her işin bir zamanı var…"