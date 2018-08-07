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Erdoğan'a sunulacak! 24 Haziran için 2000 rapor hazırlandı

24 Haziran'da yapılan seçimlerde yaşanan oy kaybına ilişkin AK Partililer 2000 rapor hazırladı. Raporların Başkan Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi.

07 Ağustos 2018 Salı 11:28
Erdoğan'a sunulacak! 24 Haziran için 2000 rapor hazırlandı

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın imzasıyla yayımlanan habere göre, AK Parti'nin oy kaybının analiz edildiği 2000 raporda, dört başlık ön plana çıktı. Oy kaybının en önemli nedenlerinden birinin, yerel yönetimlerden kaynaklanan sorunlar olduğu saptandı. Belediye başkanlarının uygulamaları, imar kararları, vaatlerin yerine getirilmemesi, yerel sorunların çözülmemesi ve rantla ilgili şikayetlerin oy kaybında önemli başlık olduğu belirlendi.

Başka önemli bir sorun ise ekonomik gerekçeler oldu. Yerel ve genel düzeyde yaşanan sıkıntılar, kriz beklentisi, piyasadaki durgunluk ve işsizlikle ilgili kaygılar partiyle ilgili güven sorunu yarattı. Ekonominin yanı sıra bazı yanlış eğitim ve tarım uygulamaları seçimde kırılmaya neden oldu.

YEREL SORUNLAR

Saptamalar arasında diğer önemli neden olarak, bazı illerdeki aday belirlemede yaşanan sıkıntılar gösterildi. Örneğin bir ilçeden birkaç kişinin aday gösterilmesine karşın, bir başka ilçenin temsil edilmemesi, yerelde tepki çeken bazı isimlerin listeye konulması, erken seçim kararı nedeniyle partinin adaylar konusunda yaptığı çapraz araştırmayı tamamlayamaması, kısa sürede yapılan listelerin, illere ilişkin dengeleri yansıtmaması da diğer önemli faktörler arasında yer aldı.

OY PUSULASI

Partinin iddiasına göre, cumhurbaşkanı ve milletvekili oy pusulalarının aynı zarfta kullanılmasının da olumsuz etkileri oldu. 1 milyon civarındaki geçersiz oyun büyük çoğunluğu bu nedenle gerçekleşti. Bu görüşe göre vatandaş aynı zarfta kullanınca bir pusulaya mühür basmasının yeterli olduğunu düşündü ve diğerini boş bıraktı. Bu tür geçersiz oyların çoğunluğunun AK Partili seçmene ait olduğu iddia edildi.

Haber Tarihi: 07 Ağustos 2018 Salı 11:28
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ak parti

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