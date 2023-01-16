Erdoğan'a ihanet eden Mustafa Karaalioğlu'ndan bomba itiraf! Resmen yer yerinden oynayacak

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Mustafa Karaalioğlu, bomba bir itirafta bulundu.

Geçmişte AK Parti ve Tayyip Erdoğan'ın sıkı destekçisi olan Karaalioğlu, son dönemde Erdoğan'ın oyunun yükseldiğini, Altılı Masa'nın oyunun ise sabit kaldığını belirterek, "Cumhur İttifakı’nın; özelde de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anket sonuçları son birkaç ayda yukarıya doğru ivme kazanmış bulunuyor. Bu gelişme de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yüzüne ve sözlerine özgüven olarak yansıyor. Gayet tabii ki sokaktan gelen sinyalin dalga boyu durup dururken değişmedi. Anketlerdeki değişimin anlaşılabilir ve kulak kabartılması icap eden sebepleri vardır" ifadelerini kullandı.

Karaalioğlu, "Altılı Masa’nın kapasitesini anlama zorluğu yaratan ve aslında genel olarak seçim sonuçları üzerinde tahminleri zorlaştıran ise Masa’nın cumhurbaşkanı adayının açıklanmamış olmasıdır" diye yazdı.