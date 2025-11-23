  • İSTANBUL
Siyaset Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti
Siyaset

Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:
Erdoğan’a hayran olduğunu söyleyen Hint gazeteci bakın ne hediye etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın G20 Zirvesi’ndeki basın toplantısı, en çok basın mensubunun katıldığı görüşme oldu. Uluslararası medya kuruluşlarından onca gazeteci Erdoğan’a sorularını yöneltti. Toplantı sonrasında gazetecilerin Erdoğan’ı alkışlaması dikkat çekti. Hint bir gazetecinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediyesi ise gündem oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, G20 Liderler Zirvesi kapsamında Johannesburg Expo Centre'da kurulan ana basın merkezinde düzenlediği basın toplantısına uluslararası medya mensupları yoğun ilgi gösterdi. Diğer liderlerin aksine toplantı, zirve alanındaki en büyük ve tam donanımlı basın merkezinde gerçekleştirildi.

Toplantıya özel bir akreditasyon şartı uygulanmazken, salonda bulunan gazeteciler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan söz alarak sorularını yöneltme imkânı buldu. Erdoğan, kendisine yöneltilen tüm soruları ayrıntılı şekilde cevapladı.

 

Basın toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan salondan ayrılırken çok sayıda gazeteci sohbet etmek için yanına gitti ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Bu esnada Hintli bir gazeteci, Erdoğan'a duyduğu hayranlığı dile getirerek kendisine çay hediye etti.

Toplantı sonunda salonda bulunan gazetecilerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alkışlaması dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'den G20 Liderler Zirvesi'ni takip etmek için gelen basın mensuplarıyla da fotoğraf çektirdi.

4
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali baba

Erdoğanı dunyanin her yerinde seviliyor yanliz Turkiyedeki bir faşist kesim var onlar sevmiyorlar Allah Erdoğanı korus inşallah kudusun fetini ona nasip etsin inşallah

Ofli hoca

Reisss. O kadar. Farkı; marka bir lider oluşu. Bilmeyen ne bilsin. Altının kıymetini sarraf anlar. Tenekenin kıymetini hurdacı. Kişi sevdiği ile beraberdir. Rabbim bu dünyada da ayırmasın ahirette de ayırmasın.
TÜM YORUMLARA GİT ( 4 )
