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Gündem Erdoğan'a hakaret eden o alçak işte şimdi hapı yuttu!
Gündem

Erdoğan'a hakaret eden o alçak işte şimdi hapı yuttu!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı. Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 14:59:00 -
Erdoğan'a hakaret eden o alçak işte şimdi hapı yuttu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın koronavirüs olduğunu açıklamasının ardından sosyal medyada hakaret içerikli paylaşımlar yapanlarla ilgili savcılıklar harekete geçti. Soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Emniyet güçlerine verilen talimat doğrultusunda hakaret içerikli paylaşımlar yapanlar tek tek tespit ediliyor. Hakkında soruşturma başlatılan isimler arasında Derya Büyükuncu da bulunuyor. 

Alınan bilgiye göre, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve bağlı il birimler, sanal devriye yöntemiyle sosyal medya platformlarında Erdoğan ve eşine yönelik provokatif paylaşımları incelemeye aldı.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 36 hesaptan 31'inin yöneticisi tespit edildi.

Bu tespitlerin savcılıklara iletilmesinin ardından 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi, bu kişilerden 4'ü gözaltına alındı.

Polis, "Derya Büyükuncu" isimli hesabın sahibinin yurt dışında olduğunu, Samsun'daki hesabın sahibinin ise yasal olmayan yollardan yurt dışına çıktığını tespit etti.

Gözaltına alınan 4 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

 

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