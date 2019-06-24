0553 313 94 23

Erdoğan'a en yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali! Faturası kesilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt, AK Parti'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 22:35
Erdoğan'a en yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali! Faturası kesilecek

 yeniakit.com.tr 

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yankısı sürerken AK Parti'nin yenilgi yaşaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar teşkilatla ilgili eleştirilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt'tan çarpıcı bir sinyal geldi.

"Sonucun müsebbiplerine fatura kesilmelidir"

Orhan Karakurt'un bir paylaşımına yorum yapan Ramazan Coksun isimli bir vatandaş "Ak parti kaybetti.. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere; burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz burokratlara; ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel secimde aynı hezimet yaşanmasın." ifadesinde bulundu.

 

"Haklısın kardeşim" cevabını verdi

Vatandaşa cevap veren Karakurt ise "Haklısın kardeşim" ifadesiyle AK Parti'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.

Vatandaş ise Karakurt'un bu yorumuna "Başkanımıza en yakın olan sizlersiniz.O herşeyi ile koşturup dururken büyük bi kitlede onun sırtında taşınıyor.Allah rızası için dün seçim sonuçlari ile ilgili akit tv de ki özeleştirilere özellikle @DrYalcinKoçak beyin uyarılarına lütfen bi kulak verin.Sözleri seviyoruz saygılar" cevabını verdi.

İşte Akit TV'de seçim sonuçlarının tartışıldığı o program:

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 22:35
  1. İstanbul
  2. Orhan Karakurt
  3. Recep Tayyip Erdoğan
  4. AK Parti

YORUM YAZ

  • beka meselesibeka meselesi37 dk önce
    fetönün siyasi ayağını çökert herşey hallolur, fetönün siyasi ayağını kimse çökertemiyor , kesinlikle nasıl yapıysa herkes ondan muzdarip hiç kimsede siyasi ayağına dokunmuyor........
  • FerhatFerhat44 dk önce
    Milli, manevi değerlerine bağlı, Geçmişini bilen ve iyi analiz eden, geleceğini doğru planlayan bir gençlik yetiştirmediğiniz sürece seçimler kaybedilir. Gençler akp ye oy vermedi. İlle tutturulmuş bir imam hatip diye. Osmanlı zamanında bu işler böyle mi yapılıyordu. Bütün gençleri kucaklamalısınız
  • AsabiAsabi47 dk önce
    Çok geç İstanbul gitti. Ayrıca mafyalaşmış il örgütlerini muhakkak değişimi şart. Başta konya, Malatya olm üzere
  • Mehmet Karataş Mehmet Karataş 48 dk önce
    Sen chp ve IYI partililere terorist dersen bende IYI partili gazi olan öz kardesimi kırmamak için imamoglu derim nokta
  • Talat CanTalat Can1 sa önce
    Ak Parti'ye en çok "Ak Partili" olmanın avantajlarını kötüye kullananlar zarar verdi. Bu konuda canı yanan bir çok kişi "Mâdem ki bu AKP'liler bana bu zulmü yapıyorlar, bundan sonra ben bunlara oy vermem!" dedi. Ayrıca; "kadına pozitif ayrımcılık" adı altında yuvası yıkılan bir çok kişi de Ak Parti'ye oy vermekten vazgeçti. Genel Sağlık Sigortası adı altında her ay toplanan paralar da Ak Parti'nin oy kaybetmesinde etkili oldu.Daha bunun gibi nice yanlışlar, oy kaybına sebep oldu. Ak Parti, içindeki menfaatçileri ve kötü niyetlileri temizleyebilirse, yine eski güçlü günlerine dönecektir inşâallah.
  • Ali kavurmaciAli kavurmaci1 sa önce
    İnanınhiçbi şey olmayacak vatan millet sakarya edebiyati yapilacak biraz gaz alinacak eski hamameskii tasher şey bir hokkabaz marifetiyle Reisden saklanacak gelsin kebablar gitsin baklavalar yine halki yanlarina sokmama genel merkeze girde bir goreyim .efendim şu anda toplantidalar ismimizi verim arayalimsalla gitsin vaziyetleri sonuç mu salla gitsinrehvan digidik digidik.
  • Sıradan bir vatandaşSıradan bir vatandaş1 sa önce
    Birde şu damat meselesi vatandaş damadı istemiyooor
  • TarikTarik1 sa önce
    Bakanlar ekremden genc olsun.yaşlilar yardimci sun.
  • Murat Murat 1 sa önce
    Akp. Fatura. Kesme. Olmaz. Akp.Zengini. Daha. ÇOK. Zengin. Yapti. Fakir. Daha. ÇOK.Fakirlești. Durum. Bu. Emekli. Ssk. 1200tl. Yașıyor.Akp. Turkiyede. Vergi. Haritasini. . Çikarmadi.Turkiyede. 70yildir. . Ülkede. Soyguna. Suç. Ișleyen. KOÇ. GURUBU. Aydindogan. Yaptiklari. Yanlarinda. Kar. Kaldi
  • IsvicreIsvicre1 sa önce
    4 yil ònce bu gidişat icin mektup reise ulaşmadi.caģrilmadik aranmadik bile.
  • Seccadeli cakalSeccadeli cakal1 sa önce
    Yatirimlar dursun.paralar milletin cebine girmeli.millet yeterin yatirim yapinndiye yalvarsin.biz azdik cùnkù.
  • Necati Necati 1 sa önce
    Bakanlar secilmìşlerden olsun.başkan yardimcisi milloyetci muhafazakar olsun.yalcin topcu bey gubi.
  • mpoyrazmpoyraz1 sa önce
    en başta gidecek olan Denizli millet vekili cahit özkan ve boş işler diyerek biz eyt lerin kayde almayan akp kırıklar millet vekili Ramazan Can chp ve iyi parti meclisie gönderilen kanun tasarsını görüşürken o an ramazan can ın yüz ifadesi kanun geçmedi diye sırıtması işsiz babayız işsiz ramazan ayın da evimize pide alamadık yaş 51 _ 9450 prim gün sayısı 52 yaşı bekliyorum 1 yıldır işsiz babayım biz EYT leri Türemiş olarak görenler işsiz babaların feryadı erken emeklililk değil bende 16 yıldır verdim bundan sonra asla eyt çıkmazsa 2023 de aynı hüsranı yaşacak akp
  • ismirliismirli1 sa önce
    AKP nin içindeki fetöcüler atılmazsa bu parti yok olur.
  • Ak dost DertliAk dost Dertli1 sa önce
    Hemşehricilik ve kūrtcūlùkten vazgecrlim.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı
  1. Adıyaman'da trafik kazası: 2 ölü, 1..
  2. Gazzeli kadınlardan Bahreyn'deki..
  3. İsveç çeyrek finalde
  4. DAEŞ'in sözde 'emiri' Kayseri'de..
  5. GÜNDEM ÖZETİ / 25 Haziran 2019
  6. BMGK'deki toplantıya alınmayan..
  7. GÜNCELLEME - Sakarya'da etil asetat..
  8. Sancaktepe'deki silahla yaralama
  9. Motorine 23 kuruşluk büyük zam!
  10. Gerger’de silahlı saldırı: 2 yaralı
  11. Ambarlı açıklarında yatta yangın
  12. GÜNCELLEME - İzmir'de iki otomobil..
  13. Kayserispor'a "destek" toplantısı
  14. İzmir'de katliam gibi kaza!
  15. İsrail güçleri Batı Şeria'da 4..
  16. Camiye gelen genç kızı taciz iddiası
  17. "Usta" Kosova'da seyirciyle buluştu
  18. Saroz’a batırılan dev uçaktan ilk..
  19. Sancaktepe’de markete silahlı saldırı:..
  20. İstanbul'dan uyardılar: Çok tehlikeli..
  21. Kozanda uyuşturucu operasyonu
  22. Nijer'de seçim yasası değişti
  23. Otomobilin tekerleğinde mahsur kalan..
  24. Jandarma ekiplerinden tarihi eser..
  25. İtalyan mafya liderlerinden Morabito..
  26. Rusya ve ABD, İsrail’de güvenlik..
  27. Sanders'tan "1,6 trilyon dolarlık..
  28. Trump’ın eski danışmanı hakim..
  29. Kimyasal yüklü tanker alev alev yandı:..
  30. Bolu’da esrarla yakalanan 2 kişi..
Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
Ünlü gazeteci İmamoğlu’nun o sözlerini hatırlattı! “Eğer Yenikapı’ya dizerse 1700 tanesini...”
Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
Akit’in bu haberi Abdullah Gül’ü rahatsız etti!
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım

Günün Karikatürü

25 Haziran 2019
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
“AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme