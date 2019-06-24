Erdoğan'a en yakın isimden AK Parti'de değişim sinyali! Faturası kesilecek

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23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin yankısı sürerken AK Parti'nin yenilgi yaşaması tartışmaları da beraberinde getirdi. Vatandaşlar teşkilatla ilgili eleştirilerini sürdürürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a en yakın isimlerden olan Cumhurbaşkanlığı Müşaviri Orhan Karakurt'tan çarpıcı bir sinyal geldi.

"Sonucun müsebbiplerine fatura kesilmelidir"

Orhan Karakurt'un bir paylaşımına yorum yapan Ramazan Coksun isimli bir vatandaş "Ak parti kaybetti.. Acil olarak sonucun müsebbibi olan haramzadelere; burnundan kıl aldırmayan, insanlara tepeden bakan liyakatsiz, ehliyetsiz burokratlara; ne oldum delisi teşkilat mensuplarına fatura kesilmelidir ki telafisi olmayan bir genel secimde aynı hezimet yaşanmasın." ifadesinde bulundu.

"Haklısın kardeşim" cevabını verdi

Vatandaşa cevap veren Karakurt ise "Haklısın kardeşim" ifadesiyle AK Parti'de yaşanacak değişimin sinyalini verdi.

Vatandaş ise Karakurt'un bu yorumuna "Başkanımıza en yakın olan sizlersiniz.O herşeyi ile koşturup dururken büyük bi kitlede onun sırtında taşınıyor.Allah rızası için dün seçim sonuçlari ile ilgili akit tv de ki özeleştirilere özellikle @DrYalcinKoçak beyin uyarılarına lütfen bi kulak verin.Sözleri seviyoruz saygılar" cevabını verdi.

İşte Akit TV'de seçim sonuçlarının tartışıldığı o program: