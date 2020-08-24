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Aktüel Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır."
Aktüel

Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır."

Yeniakit Publisher
2020-08-24 20:07:43 -
Erdoğan: "(Yunanistan'ın Navtex ilanı) Bu açıklama, bölgede bulunan tüm gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır."
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