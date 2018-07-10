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Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Meclis'te yemin ettiği sırada eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın törene katılmayarak Ermenek'te tarihi ve turistik yerlerde gezide oldukları ortaya çıktı.

10 Temmuz 2018 Salı 12:24
Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin etmişti. O sırada henüz kabine açıklanmamış, ekonomi yönetimi için Ali Babacan ismi de henüz gündemden düşmemişti. Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada Ali Babacan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı.

AK Parti’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan 24 Haziran'da milletvekilliği başvurusu yapmamış ancak son güne kadar ismi ekonomi yönetimi için geçmişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmamıştı.

TURİSTİK GEZİ YAPTILAR

Ermenek’e eşleriyle birlikte giden Davutoğlu ve Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Davutoğlu'nun memleketi olan Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek geziyi sürdürdü.

BABACAN UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

BEŞTEPE'DEKİ TÖRENE DE GELMEDİLER

Davutoğlu ve Babacan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yeni döneme geçiş törenine de katılmadılar.

Kaynak: DHA

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2018 Salı 12:24
  1. Karaman
  2. Konya
  3. Ahmet Davutoğlu
  4. Ali Babacan

YORUM YAZ

  • Yunus 16Yunus 161 sa önce
    ASIL GELMEMESİ GEREKEN AGÜL NASIL HANGİ YÜZLE GELDİ?? DAHA BİR AY ÖNCE 20 YILLIK DAVA ARKADAŞI ERDOĞAN I DEVİRMEK İÇİN KİRLİ İTTİFAK PEŞİNDEYDİ? HANGİ YÜZLE ORTALIKTA DOLAŞIYOR?? AHMET İLE ALİ HİÇ DEĞİLSE ORTADA DOLAŞMIYOR
  • KIYAMETKIYAMET1 sa önce
    Herkes ne mal oldugunu gosterir
  • vatansevervatansever1 sa önce
    Gelmesinler artık bunlar miadını doldurdu yeni sisteme bunlardan zerre fayda olmaz
  • Cemalettin KarakocCemalettin Karakoc45 dk önce
    Kendine mi buyruk yoksa birirlerin mashasimi bilmiyoruz. Ahte Vefa li dostlarmish. Kendileride yolcu edilirken böyle birki kishi tarafindan merasim olur, insallah!
  • melih53melih5345 dk önce
    davutoğlu mutlu.**işçi emekisinin intibakını vermedi 6 milyon işçi emeklisi ailesini perişan etti..seçimdede dersini aldı gerçi .ama bakıyoruz mutlu..saçlarda torunundan siyah..gençleşmiş siyaset dışı olmak..biz işçi emeklisi sürünmeye devam artık..sayın babacana yazık oldu.siyaset dünyası pırıl pırıl bir ekonomistini kaybetti ne yazıkki.hemde yurt dışı güveni zirvede olan ....özal ,ardından babacan ekonomiye iyi damga vurdular..İnşallah yeni Bakanonların üst seviyesine çıkar.enerji bakanlığı perfonmansına bakılırsa çıkacak gibi...her ne kadar ilk intiba piyasalar çok kötü algıladı.şansına..bir an evvel açıklama yapması yol haritasını açıklaması lazım..
  • vatandasvatandas45 dk önce
    çok bilgili ve kıymetli iki değeri bence kaybettik
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