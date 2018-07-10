Erdoğan yemin ederken Davutoğlu ve Ali Babacan...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün Meclis'te yemin etmişti. O sırada henüz kabine açıklanmamış, ekonomi yönetimi için Ali Babacan ismi de henüz gündemden düşmemişti. Erdoğan'ın Meclis'te yemin ettiği sırada Ali Babacan'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile birlikte Karaman'ın Ermenek ilçesinde tarihi ve turistik yerlerde gezide olduğu ortaya çıktı.

AK Parti’nin ekonomi politikalarında uzun bir dönem söz sahibi olan eski başbakan yardımcısı Ali Babacan 24 Haziran'da milletvekilliği başvurusu yapmamış ancak son güne kadar ismi ekonomi yönetimi için geçmişti. Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da 24 Haziran’daki seçimler için yeniden adaylık başvurusu yapmamıştı.

TURİSTİK GEZİ YAPTILAR

Ermenek’e eşleriyle birlikte giden Davutoğlu ve Babacan, tarihi ve turistik yerlere ziyaretlerde bulundu. Zeyve Pazarı ve tarihi Ulu Cami’yi ziyaret eden Davutoğlu ve Babacan’a yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi. Davutoğlu ve Babacan, Ermenek’ten Davutoğlu'nun memleketi olan Konya’nın Taşkent ilçesine geçerek geziyi sürdürdü.

BABACAN UZUN SÜRE SONRA İLK KEZ ORTAYA ÇIKTI

24 Haziran’daki seçimlerle birlikte vekillik görevi sona eren Babacan, uzun bir aradan sonra ilk kez görüntülenmiş oldu.

BEŞTEPE'DEKİ TÖRENE DE GELMEDİLER

Davutoğlu ve Babacan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yeni döneme geçiş törenine de katılmadılar.

Kaynak: DHA